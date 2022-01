Nu er det ulovligt

Fra i dag skal du iføre dig cykelhjelm, når du kører på el-løbehjul eller andre små motoriserede køretøjer. Gør du det ikke, risikerer du en bøde.

Ifølge Transport- og Boligministeriet er risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel.

- Vi skal alle kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Det gælder også løbehjulsbrugere, men det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Vi er nødt til at gøre noget for at vende udviklingen, så færre kommer til skade. Derfor har jeg besluttet at indføre et krav om, at alle, der kører på motoriseret løbehjul, skal bruge hjelm, har transportminister Benny Engelbrecht (S) udtalt forud for den nye regel.

Cykelhjelmen skal være godkendt og mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF.

Det betyder, at cykelhjelmen skal være CE-mærket og leve op til kravene i standarden EN 1078.

Udover kravet om hjelm, så gælder der også en række andre regler for brugen af el-løbehjul. Blandt andet skal du være fyldt 15 år for at køre på et motoriseret løbehjul. Dog må man gerne bruge et motoriseret løbehjul, hvis man er under 15 år og under ledsagelse og kontrol af en person over 18 år eller på skiltede lege- og opholdsområder.