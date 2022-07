Nu er dørene lukket

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den 22-årige danske mand, der blandt andet er sigtet for tre drab i Field's i København søndag aften, bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør.

Han havde kort lyst hår og kom ind i retten iført en blå, kortærmet T-shirt og blå bukser. Hænderne havde været fæstnet i et transportbælte, men var blevet løsnet, da han kom ind i retten igen.

Han blev spurgt om sit navn og fødselsdato og om det kunne passe, at han blev anholdt i går 17.48. Han fremstod lidt forvirret og svarede lidt tøvende. 'Jeg er ikke sikker på tiden'.

Men han sad ellers ganske roligt og fulgte med i hvad der blev sagt. Flere gange kiggede han ned mod de tætpakkede tilhørerpladser, hvor pressens repræsentanter sad.

Det er senioranklager Søren Harbo, der møder som anklager. Han havde på forhånd bebudet, at han ville begære lukkede døre. Og det har dommeren netop givet ham medhold i, fordi sagen er på et indledende stadie.

Derfor er alle tilhørerne blevet bedt om at gå ud.

Den 22-årige blev anholdt kort efter skyderiet.

I grundlovsforhøret blev han sigtet for manddrab og forsøg på manddrab samt besiddelse af et skarpladt våben ved cirka klokken 17.30 i Field's med skarpladt riffel at have skudt og dræbt tre navngivne personer og ved skud at have forsøgt at dræbe syv andre navngivne personer.

Hans forsvarer, Luise Høj, oplyste, at hendes klient ikke ønskede at tage stilling til sigtelsen i et åbent retsmøde. Det er derfor uvist, hvordan han stiller sig til sigtelsen.

Det tyder ifølge politiet umiddelbart på, at gerningsmanden har handlet på egen hånd. Det er på nuværende tidspunkt ikke politiets vurdering, at der er tale om et terrorangreb.

