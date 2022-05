Nu er liget obduceret

Ved du noget om sagen eller de involverede? Kontakt Ekstra Bladets journalister på sagen her.

Siden fundet af et nedgravet lig i en haveforening Kr. himmelfartsdag har det været formodningen, at den døde var identisk med en 43-årig mand, som forsvandt i begyndelsen af maj,

Nu er liget blevet obduceret på Retsmedicinsk Institut, og Sydøstjyllands Politi har tirsdag meldt ud i en pressemeddelelse, at identiteten endeligt er fastslået, og at der er tale om den savnede.

Den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen fra Kolding forsvandt 2. maj, hvor han ifølge politiets officielle efterlysning senere på måneden sidst blev set på Hollændervej i Kolding.

Vejen har da også været genstand for omfattende politimæssig interesse. I går var kriminalteknikere stadig i gang med undersøgelser der.

Blomster og lys sat på stedet i den haveforening i Vonsild ved Kolding, hvor liget blev fundet. Privatfoto

Tre anholdt

To mænd og en kvinde er anholdt og varetægtsfængslet, mistænkt for drab på Michael Bodilsen, som det fremkom under grundlovsforhøret Kr. himmelfartsdag. To af dem har en relation til Hollændervej, viser Ekstra Bladets research.

Sydøstjyllands Politi vil ikke oplyse yderligere om, hvad obduktionen har vist, og hvad man mener, offeret døde af.

Politiet skriver blot i en pressemeddelelse, at de mener den afdøde er blevet dræbt.

Kender offer

De anholdte mænd på 32 og 39 år og den 35-årige kvinde - alle fra Kolding-området - menes at kende offeret.

Efter de anholdte blev ført ind i retten og præsenteret for sigtelsen under grundlovsforhøret Kr. himmelfartsdag, blev dørene lukket. Det er derfor sparsomt med detaljer om selve sagen. De tre nægter sig skyldige i drab.

Et afspærret område i haveforeningen, hvor der har været gravet. Foto: Anders Brohus

