Nu er Mike anholdt

Har været efterlyst i mere end en uge for grov kriminalitet

Den 30-årige Mike Albech Andersen har været offentligt efterlyst af Fyns Politi siden forrige onsdag. Men nu er gemmelegen slut for den stærkt tatoverede stilladsarbejder.

- Jeg kan bekræfte, at han er blevet anholdt. Han indfandt sig selv på politistationen i dag, siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Han oplyser, at den nu anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Odense i morgen.

Politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen om, hvad Mike Albech Andersen er efterlyst for. De har blot oplyst, at han er eftersøgt for grov kriminalitet.

Hemmelig sag

Ekstra Bladet erfarer dog, at han er sigtet i en hemmelig sag om ulovlig tvang mod en mand, hvor fem andre er fængslet for dobbeltlukkede døre.

I begrundelsen for at lukke dørene fremgik det, at det var, fordi der var en mistænkt på fri fod.

En voldsom video, der angiveligt viser offeret, florerer i det kriminelle miljø på Fyn.

Det er uvist, hvor den 30-årige har befundet sig, mens han har været eftersøgt af politiet. Fyns Politi skrev selv i efterlysningen, at han kunne være søgt mod Sjælland eller Vestjylland.

Læs mere om den 30-årige nu sigtede mand, hans tidligere straffe og den voldsomme sag, som fem andre altså allerede sidder varetægtsfængslet for.