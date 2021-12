Nu er Nicolines mordere dømt

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet):

Tirsdag aften er der faldet dom i sagen mod to mænd, der i forening stod bag et brutalt drab på den 20-årige Nicoline Plintic sidste sommer.

19-årige Andreas Bärj Andersen idømmes 12 års fængsel, mens hans fem år ældre kammerat får en behandlingsdom på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid. Samtidig fik han en advarsel om udvisning.

Den 24-årige er diagnosticeret med skizofreni og har adskillige domme bag sig for blandt andet røverier og vidnetrusler.

Fordi han er psykisk syg, skriver Ekstra Bladet ikke hans navn.

Kvalt, strangueret, tævet og stukket

Nicoline Plintic blev dræbt 14. juli 2020, da den dengang 18-årige Andreas Bärj Andersen angreb hende bagfra. Han kvalte hende med sin ene arm og snørrede en ledning om hendes hals, tævede hende voldsomt i ansigtet og til sidst stak han en saks i halsen på hende.

Den 24-årige sad i Horsens på gerningstidspunktet, men han er dømt for at være med til at planlægge drabet. Få timer før Nicoline Plintics død skrev han på Messenger til teenageren: 'Skaf hende af vejen ?'.

Samtidig har han ved hjælp af en opdigtet identitet - et rockerfantom ved navn Karim Albino - spillet Andreas Bärj Andersen og Nicoline Plintic ud mod hinanden i en sådan grad, at Andreas Bärj Andersen frygtede for sit liv.

Nicoline Plintics lig bliver afhentet på adressen i Køge. Arkivfoto: Kenneth Meyer

Retten har fundet det bevist, at både teenageren og Nicoline Plintic troede, at Karim Albino eksisterede og at han var en hårdkogt Satudarah-rocker. Andreas Bärj Andersen var tilmed bange for ham.

- De juridiske dommere og fem nævninge lægger på denne baggrund til grund, at (den 24-åriges navn, red.) havde til hensigt, at Andreas Bärj Andersen skulle slå Nicoline Plintic ihjel, lød det blandt andet, da retsformand Mogens Pedersen læste skyldkendelsen op tidligere på dagen.

Anklageren havde krævet mindst 13 års fængsel til Andreas Bärj Andersen, mens hans forsvarer mente at maksimalt ti år måtte være nok. Anklageren havde også krævet den 24-årige udvist for bestandigt. han slipper altså med en advarsel. Læs mere om det her

Den 19-årige tog betænkningstid i forhold til at anke. Hvad angår den 24-årige skal dommen i første omgang forkyndes for ham, fordi han ikke er i stand til at være til stede i retten. Herefter skal han tage stilling til, om han vil anke.

Nicolines mor: Politiet har svigtet

Flere uger før sin død anmeldte Nicoline Plintic den ene af de to drabsmænd til politiet for trusler. Hun fik dog ikke hjælp. Derfor vil hendes mor nu klage over politiet.

– Jeg føler, at de har svigtet min datter. De har ikke taget hende alvorligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Læs mere her

