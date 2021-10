Nu er Tiktok-manden mentalundersøgt

Det er Tiktok-manden tiltalt for i Retten i Helsingør

1) Blufærdighedskrænkelse og andet kønsligt forhold end samleje med mindreårig: Ved 4. juli 2019 på et handicaptoilet på Dyrehavsbakken i Klampenborg at have befølt en 14-årig pige på brysterne og i skridtet, selvom hun protesterede og forsøgte at skubbe ham væk, ligesom han formåede hende til kortvarigt at tage hans penis i munden.

2) Blufærdighedskrænkelse og voldtægt af mindreårig: Ved ultimo juli 2o19 klokken 2-2.30 ved et plejecenter i Jyllinge at have befølt en 14-årig pige på brysterne og i skridt, selvom hun protesterede og forsøgte at skubbe ham væk, ligesom han havde samleje med hende uden samtykke, idet han holdt fat om hendes hænder og holdt dem fast.

3) Blufærdighedskrænkelse: Ved i slutningen af juli 2019 over Snapchat at have presset en 14-årig pige til at sende nøgenbilleder af sig selv til ham.

4) Blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang: Ved flere gange i juli-august 2019 at have tvunget en 14-årig pige til at sende flere nøgenbilleder af sig selv og på live kamera at klæde sig af og røre sig selv, mens han optog det uden hendes viden og samtykke, under trusler om at videresende nøgenfotos af hende til hendes forældre og venner.

5) Trusler: Ved i juli-august 2019 via telefonopkald og beskeder at have sagt til en 14-årig pige, at han ville finde ud af, hvor hun var og slå hende ihjel eller stikke hende ned.

I de fem første forhold er offeret den samme 14-årige pige.

6) Blufærdighedskrænkelse: Ved 26. maj 2020 omkring klokken 16.45 at have krænket en 15-årig piges blufærdighed, idet han befølte hende på numsen og tilbød hende penge for sex på en strand omkring Gilleleje

7) Trusler: Ved at have truet to 15-årige piger med, at han ville opsøge dem og 'skære halsen over på dem' eller lignende.

8) Blufærdighedskrænkelse: Ved 7. juli 2020 via internettet at have krænket blufærdigheden hos to 13-årige piger, idet han under påskud af at være tøjdesigner og søgte modeller via webcam overtalte dem til mod betaling at afklæde sig til undertøj, optog det uden deres kendskab, og foreslog, at de mod betaling skulle gøre, hvad han sagde i fire minutter uden at sige nej, eller endnu en gang at vise sig i undertøj, mens tiltalte onanerede.

9) Forsøg på ulovlig tvang: Ved på flere tidspunkter mellem 7. juli og 28. oktober 2020 via internettet at have sagt til de samme to 13-årige, at han ville sende den i forhold 8 omtalte video til deres forældre, hvis de ikke sendte flere billeder af sig selv, som han kunne onanere til.