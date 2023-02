Nu falder hammeren: Tyve amok i kirker

To mænd skal torsdag på anklagebænken i Retten i Hjørring, hvor de er tiltalt for en lang række tyverier i kirker

Sommeren 2022 var et hårdt år for Guds huse i Nordjylland.

Der blev begået en lang række tyverier rundt omkring i kirkerne i det nordjyske.

Det skriver TV2 Nord.

Men det var ikke guld og broderier, de to tyve på 19 og 34 år var interesseret i.

De var ude efter designer-stole.

50 Børge Mogensen-stole og omkring 30 Wegner-stole fik de med sig. Og ved et af indbruddene, som fandt sted i Farsø i Himmerland, fik de også fingrene i en Wegner-præstestol.

Tyvekoster for 730.000 kroner

De to mænd har ikke været for hellige til kun at stjæle fra kirker. De er også tiltalt for et indbrud i et sommerhus ved Hals, hvor de stjal seks Arne Jacobsen-stole.

Men det er ikke kun designer-stole, de har et godt øje til.

I forbindelse med et indbrud i Brovst og Vennebjerg er der stjålet henholdsvis en minilæsser og en plænetraktor til en samlet værdi af næsten en kvart million kroner.

De tyverier løber op i en sum af 730.000 kroner.

Opdaget under et tyveri

Den 18. august sidste sommer var der en sommerhusgæst, som så, at der foregik noget ukristeligt ved Furreby Kirke ved Løkken, da flere personer bar stole ind i en hvid varevogn.

Politiet blev tilkaldt, og en hundepatrulje fandt bilen i Saltum med designerstole i lastrummet, og der blev fundet flere stjålne designer-stole på adressen.

Fem personer blev i den forbindelse anholdt.

To af dem blev løsladt, mens tre andre blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Torsdag er altså regnskabets time for to af de varetægtsfængslede, som i øvrigt har siddet fængslet siden anholdelsen i august sidste år.