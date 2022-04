Nu hører de endelig skrigene: Ugers mareridt snart slut

I tre uger har de levet indespærret i deres egne hjem.

Samtidig har der været utallige meldinger om udbrudt sult, vrede og modløshed hos den 25 millioner store befolkning i den kinesiske storby Shanghai.

Videoer med rasende og desperate kinesere, der udtrykker deres dybe utilfredshed med at være isoleret i uger uden madforsyninger og informationer fra myndighederne på grund af corona ved at skrige ud ad vinduerne, er gået viralt.

Onsdag ser det dog ud til at være delvist slut. Her forventes det, at den udskældte lokalregering løfte en del af de strenge restriktioner, som har gjort livet yderst besværligt for befolkningen.

Kritikken er haglet ned over de lokale myndigheder, fordi de ikke har formået at fordele mad til den corona-isolerede befolkning. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Gradvis genåbning

Ifølge det britiske medie The Guardian ventes ansatte blandt andet onsdag at kunne vende tilbage på fabrikkerne. Meldingen kommer, efter Kina mandag advarede om problemer forude for økonomien.

Det skyldes især de ekstreme nedlukninger og restriktioner i Shanghai og Shenzhen, der er Kinas økonomiske kraftcentre. De har skabt forstyrrelser i erhvervslivets forsyningskæder og betydet, at millioner af personer har været forhindret i at gå på arbejde.

- Vi skal være opmærksomme på, at med et mere og mere kompliceret og usikkert indenlandsk og internationalt miljø står den økonomiske udvikling over for betydelige vanskeligheder og udfordringer, sagde Fu Linghui, der er talsmand for Kinas statistikbureau, i den forbindelse.

Dansker flygtede

Frustrationerne er tydelige i de rapporter, der kommer ud fra Shanghai. En dansk statsborger berettede eksempelvis søndag til DR om sine trængsler i millionbyen under nedlukningen.

Han endte med at bryde ud af sin lejlighed og flygte efter '17 dage med madmangel, tiggeri, ydmygelse' i byen, hvor stort set samtlige indbyggere har været indespærret i flere uger som konsekvens af den kinesiske nultolerance over for corona.

Udenfor var hele byen lukket ned, og det var ikke muligt at handle mad nogen steder.

På grund af et enkelt coronatilfælde blev hele det boligkvarter, hvor han boede, forseglet fra omverdenen, fortæller han til DR. Levering af mad via en app blev desuden lukket ned.

- Jeg gik i panik og rakte ud til højre og venstre, men der var ikke nogen, der kunne hjælpe. Folk omkring mig var i samme situation. Jeg skrev i vores bygnings gruppechat og forsøgte at bytte, hvad jeg havde tilbage med noget, der havde mere næring, siger han til mediet.

For andet døgn i træk er der i Shanghai konstateret dødsfald blandt personer smittet med corona.

Mandag døde syv personer således ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Søndag døde tre ældre coronapatienter i Shanghai, der med cirka 25 millioner indbyggere er Kinas mest folkerige by.