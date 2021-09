Nu igen: GLS-bil overhaler i nødsporet

For tredje gang på få dage har en læser filmet en GLS-bil i en farlig situation i trafikken

Det er kun få dage siden, Ekstra Bladet sidst omtalte en GLS-chauffør, der ikke havde tålmodighed til tæt trafik på motorvejen, og i stedet blæste vedkommende forbi trafikken i nødsporet.

GLS selv tog efterfølgende afstand fra kørslen, men budskabet er tilsyneladende ikke trængt ud i alle kroge af organisationen.

Så sent som onsdag eftermiddag er en ny GLS-bil nemlig blevet fanget på kamera under hasarderet kørsel.

Her er der nemlig en GLS-chauffør, som tilsyneladende heller ikke har tålmodighed til at følge samme tempo som de øvrige trafikanter på motorvejen, og turen går derfor via nødsporet.

- Jeg kom kørende ved Kolding, hvor der som altid var en vældig trafik. Og jeg ved, der ligger et GLS-depot lidt længere fremme, så jeg var faktisk ikke det mindste overrasket, siger Tommy, der optog videoen og efterfølgende sendte den til Ekstra Bladet. Han ønsker ikke sit efternavn frem, men Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.

- Helt tosset

Han fortæller, at han før har oplevet GLS-chauffører, der kører over for rødt i nærheden af depotet.

Han undrer sig over, at den grove forseelse kan finde sted kort efter at en tilsvarende episode er beskrevet offentligt.

- Man kan jo sige sig selv, at det er helt tosset, hvis alle tror, at de skal til at ligge og køre i nødsporet, det giver jo ingen mening, siger han.

Ifølge færdselsloven giver det blandt andet et klip i kørekortet at køre ulovligt i nødsporet.

Svarer på mail

Ekstra Bladet ville gerne tale med GLS om den seneste episode, og hvad virksomheden vil stille op med de tilsyneladende gentagne episoder med ulovlig kørsel.

GLS har dog kun ønsket at svare på mail, hvor de citerer Henrik Nyegaard, der er driftsdirektør i GLS Denmark.

'Jeg vil gerne understrege, at vi på det kraftigste tager afstand fra den pågældende chaufførs adfærd og kørsel i videoen. Det strider mod lovgivningen, alle vores værdier, og skader både vore leverandørers, kunders og egne medarbejderes opfattelse af os. Derfor har vi selvfølgelig nul tolerance overfor en sådan eller lignende adfærd,' lyder svaret fra GLS-direktøren.