Nu igen: Masseskyderi på natklub

Mindst ni personer er blevet såret under et skyderi på en amerikansk natklub

Myndighederne i den amerikanske delstat South Carolina undersøger lige nu et masseskyderi på en natklub i byen Hampton.

Her er mindst ni personer blevet ramt af skud tidligt søndag morgen lokal tid, skriver nyhedsbureauet AP.

Indtil videre er der ikke meldinger om omkomne under skyderiet. Der er ligeledes ingen meldinger om, hvorvidt der er tale om en enkelt eller flere gerningsmænd.

Andet i træk

Det er blot et døgn siden, at et andet masseskyderi spredte skræk og rædsel i delstaten.

Ti personer blev lørdag såret af skud under et skyderi i et indkøbscenter i Columbia i South Carolina.

Yderligere to personer kom til skade i den efterfølgende panik, mens tre personer er blevet anholdt.

Politichef i Columbia William Holbrook sagde, at skyderiet i indkøbscentret Columbiana Centre ikke menes at være tilfældigt, men at det i stedet skyldes 'en form for konflikt' mellem en gruppe bevæbnede personer, der kendte hinanden på forhånd.

Det er endnu uvist, om de to skyderier har en sammenhæng.