Nu kan familien sige farvel til Maria

Omsider kan Maria From Jakobsens familie og venner stede den 43-årige psykolog og mor til to til hvile

'Vi har mistet vores elskede datter, søster, moster og svigerinde. Børnenes vidunderlige mor'.

Sådan indledes Maria From Jakobsens dødsannonce.

Hun skal begraves på fredag fra Frederikssund Kirke.

Maria From Jakobsen var psykolog og mor til to. Siden hun forsvandt i oktober sidste år, har venner og bekendte insisteret på, at hun aldrig frivilligt ville forlade sine børn. Privatfoto

Maria From Jakobsen blev dræbt af sin mand, Thomas Gotthard, efter at hun havde fulgt deres to fælles børn i skole mandag 26. oktober. I flere uger lagde den dengang 44-årige mand, som er sognepræst, et røgslør ud og forsøgte at overbevise både sine omgivelser og politiet om, at hans kone selv havde forladt familiens hjem i stærkt nedtrykt tilstand.

Han blev 3. august idømt 15 års fængsel for at have planlagt, myrdet og herefter forsøgt at skaffe sig af med Maria From Jakobsens lig. Det lykkedes ikke helt. Efter selv at have tilstået og udpeget de steder, hvor flere af præstens ufattelige ugerninger havde fundet sted, fandt politiet jordiske rester fra den 43-årige psykolog.

Familien kan derfor omsider selv begrave Maria From Jakobsen og sige et sidste farvel til den kvinde, de elskede så højt.

'Du vil altid være i vores hjerter', skriver familien.

Det er familiens ønske, at begravelsen så vidt muligt holdes privat, og kun mennesker, der kendte Maria From Jakobsen er velkomne.

Det oplyser sognepræst Lotte Nysted, der skal begrave Maria From Jakobsen, til Ekstra Bladet.

De to var nære veninder.

Lotte Nysted beskriver Maria From Jakobsen som en stærk og vidunderlig kvinde og mor med et stort hjerte.