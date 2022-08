Nu kan Frank bisættes

I stedet for at fejre fødselsdag for far til fire, skal Frank Jørgensens pårørende i næste uge sige det sidste farvel i kirken

Godt en måned efter at Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev dræbt, kan familie, venner og kæreste omsider tage den tunge afsked med den 40-årige mand og far til fire.

Han bliver 18. august bisat fra Jerne Kirke i Esbjerg, fremgår det af dødsannoncen.

To dage forinden ville Frank Jørgensen være fyldt 41 år, hvis ikke flere personer ifølge politiet havde udført en grusom plan.

Fem er foreløbig varetægtsfængslet i drabssagen, og på Frank Jørgensens fødselsdag skal en dommer ved Retten i Randers tage stilling til, om de skal blive bag tremmer.

Efter at politiet fandt liget af Frank Jørgensen i et skovområde i Gassum nord for Randers, er der blevet lagt flere hilsner og blomster. Foto: Ernst van Norde

Frank Jørgensen var far til fire og arbejdede for Munck Forsyningsledninger. Torsdag 14. juli havde han en aftale med sin kæreste, Rikke, men mødte ikke op. Hun blev urolig, men da hun forsøgte at ringe, blev Frank Jørgensens mobil ikke besvaret. I stedet modtog Rikke flere mystiske beskeder.

Dagen efter mødte Frank Jørgensen heller ikke op på arbejde og blev meldt savnet hos Østjyllands Politi. De efterlyste ham i weekenden.

Udpegede findested

Om mandagen blev den 40-åriges varevogn fundet udbrændt på en skovparkeringsplads i Vivild, og senere samme dag anholdt politiet i en koordineret aktion fire personer på en adresse i Nimtofte.

En af dem er ifølge Ekstra Bladets oplysninger Frank Jørgensens 39-årige ekskæreste. Kvinden, hendes jævnaldrende ægtemand og en mand, der siden er fyldt 26, blev dagen efter varetægtsfængslet. Den 26-åriges tre år yngre kæreste blev løsladt, men er stadig sigtet.

En tekniker på et af drabssagens formodede gerningssteder. Foto: Ernst van Norde

Sigtelsen lyder blandt andet på manddrab. Derudover skal de sigtede ifølge politiet have forsøgt at skaffe sig af med beviser og liget af Frank Jørgensen.

Alle nægter sig skyldige, men det var i kredsen af de sigtede, at politiet fik hjælp til en uge efter Frank Jørgensens forsvinden at få et afgørende gennembrud i efterforskningen.

En af de sigtede udpegede det sted, hvor Frank Jørgensens lig var blevet skjult, og hvem der ifølge den sigtede havde skaffet sig af med det.

Samme dag blev en 37-årig mand anholdt. Han er også sigtet for manddrab, men også mod betaling blandt andet at have skaffet sig af med Frank Jørgensens jordiske rester.

Manden nægter sig skyldig.

Mordkomplot

Den senest fængslede i sagen er en 23-årig mand, som nægter sig skyldig i drab og usømmelig behandling af lig, men har erkendt, at han har skaffet sig af med olietønde med aske og, før afbrændingen af Frank Jørgensens bil, at have skruet nummerpladen af den.

Alle sigtede er beskyttet af navneforbud, og de foreløbige retsmøder har været holdt bag lukkede døre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med et af Frank Jørgensens nære familiemedlemmer, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig om sagen eller bisættelsen.

Den udbrændte bil blev fundet i Nørager. Foto: Øxenholt Foto

Mens Østjyllands Politi holder kortene særdeles tæt til kroppen, har Ekstra Bladet forsøgt kortlægge Frank Jørgensens sidste tid og komme tættere på det, der ligner et mordkomplot.

Og tættere på, hvad de sigtede på de sociale medier har givet indtryk af at have foretaget sig, efter at Frank Jørgensen forsvandt.

Der er delt billeder fra stranden, fra fejringen af Frank Jørgensens ekskærestes fødselsdag og et ophold på et populært hotel.

Desuden fortæller en af den nu afdødes nære veninder om, hvordan Frank Jørgensen så på den ekskæreste, der nu er varetægtsfængslet for at have dræbt ham.

Frank Jørgensens dødsannonce.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi til frigivelsen af Frank Jørgensens lig og status på efterforskningen.