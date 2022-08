Nu kører retssagen: Abdinur dræbt i banders kugleregn

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Han befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det blev fatalt.

31-årige Abdinur Mohamed Ismael blev skudt og dræbt, da han kort før midnat 24. juni 2020 netop var kommet hjem fra sit arbejde på Coops højlager i Odense.

Han havde netop parkeret bilen, da han blev ramt gennem hovedet af andres kugleregn, da to grupper med tilknytning til bandemiljøet i Odense åbnede ild mod hinanden på p-pladsen foran Abdinur Mohamed Ismaels hjem i Egeparken i Vollsmose.

I dag begynder retsopgøret i en nævningesag ved Retten i Odense mod fem mænd.

Domhuset i Odense er spækket med sikkerhed med omkring 20 betjente, der holder et skarpt øje med de tiltalte. Og med sikkerheden i retsbygningen i det hele taget.

Rivaliserende grupper

De fire er tiltalt for manddrab, mens den femte, som med sine 33 år er den ældste, er tiltalt for bl.a. våbenbesiddelse og for at have tilskyndet flere af de andre til at møde op i Egeparken denne aften, som skulle vise sig at blive skæbnesvanger for ofret og hans nærmeste familie og venner.

Gerningsstedet var lige ud for ofrets eget hjem i Egeparken i Vollsmose. Abdinur Mohamed Ismael var netop kommet hjem fra arbejde og parkeret bilen, da han blev ramt af skud gennem hovedet. Foto: Finn Frandsen

De tiltalte, som er henholdsvis 20, 23, 23, 27 og 33 år, nægter sig skyldige.

De er tilknyttet Vollsmosegruppen, mens de, der blev skudt efter, er fra den rivaliserende gruppering fra det odenseanske Korsløkke-område ved Nyborgvej. Denne gruppering omtales også som NBV med henvisning til Nyborgvej.

Mønsterborger blev offer

Abdinur Mohamed Ismael kom i krydsild, og dermed blev en helt uskyldig mand, som alle, der kendte ham, betegner som en mønsterborger, dødeligt offer i en brutal og voldelig konflikt, som han altid selv havde taget afstand fra.

Den 27-årige tiltalte er som den eneste ikke dansk statsborger. Anklagemyndigheden kræver, udover fængselsstraf, udvisning af Danmark, hvis han bliver dømt skyldig.

Sagen kører over mere end 20 retsdage. Der forventes dom sidst på efteråret.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Odense…

