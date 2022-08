RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Det tog sin spæde begyndelse for næsten halvandet år siden hos en gruppe amerikanske pædofilijægere, som bruger en stor del af deres tid på at gennemtrawle internettet for at finde og afsløre mulige pædofile.

I dag har Retten i Roskilde så indledt en særdeles omfattende nævningesag mod en 47-årig journalist, som har været ansat ved et stort dansk nyhedsmedie.

Han er tiltalt for en række seksuelle overgreb mod mindreårige, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af en stor mængde børneporno.

Anklageskriftet alene fylder 25 A4-sider, hvor det i detaljer beskrives, hvad manden er tiltalt for.

Rolig og fattet i retten

Da han blev ført ind i den store nævningesal tirsdag formiddag, virkede han rolig og fattet og sludrede lidt med sin forsvarer, Carsten Brix, inden de juridiske dommere og nævningene var klar.

I sagen mod ham indgår mindst 40 børn i alderen 3 til 14 år som ofre. Der er afsat 23 dage til sagen med forventet dom sidst på efteråret.

Retten i Roskilde danner ramme om sagen, hvor en 47-årig journalist blandt andet er tiltalt for seksuelle overgreb. Foto: Kenneth Meyer

Det børnepornografiske materiale omfatter 3.130 videoklip og 20.090 fotos. Det blev fundet på flere harddiske, computere og mobiltelefoner, da familiens hjem på Sjælland blev ransaget 20. april 2021.

Manden erkender besiddelse af børneporno samt dele af forholdene om blufærdighedskrænkelse. Resten – det mest alvorlige - nægter han sig skyldig i.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter anholdelsen og har siddet varetægtsfængslet siden.

Egne børn blandt ofrene

Blandt de forurettede er blandt andre den tiltaltes egne tre børn samt et plejebarn, som familien tidligere har haft i aflastning. Alle forhold af blufærdighedskrænkelse mod tiltaltes egne børn nægter han sig skyldig i.

Det seneste fysiske overgreb er angiveligt sket i 2014. De øvrige forhold har ifølge anklageskriftet stået på siden 2011 og frem til det tidspunkt, manden blev anholdt i sit hjem.

Inden senioranklager Lise Møller Frandsen kunne begynde oplæsningen af det omfattende anklageskrift, protesterede en række tilstedeværende medier over det navneforbud, som blev nedlagt for den 47-årige mand ved grundlovsforhøret 21. april i fjor.

Retten i Roskilde valgte at ophæve navneforbuddet, bl.a. med henvisning til sagens alvorlige karakter, samt at den allerede har været omtalt i flere medier.

Afventer landsretten

Tiltaltes forsvarer, Carsten Brix, kærede på stedet kendelsen til Østre Landsret og krævede opsættende virkning, indtil landsretten har taget stilling til spørgsmålet.

Det valgte de juridiske dommere at følge, hvorfor navneforbuddet derfor fortsat er gældende i praksis.

Ekstra Bladet dækker sagen ved Retten i Roskilde.

