Nu reagerer Mias mor

Moderen til den 22-årige Mia Skadhauge Stevn har torsdag aften skrevet et kort opslag på Facebook, hvor hun takker for støtten

Torsdag aften kunne Nordjyllands Politi fortælle, at de har fundet dele af et menneske i Dronninglund Storskov, som de formoder er Mia Skadhauge Stevn, der har været forsvundet i fem døgn.

I et opslag på Facebook har Mias mor efter pressemødet skrevet et kort opslag, hvor hun skriver:

'Mange tak for alle jeres tanker og hilsner, men vi frabeder os blomster og lignende lige nu.'

Nordjyllands Politi har de seneste dage ledt efter den forsvundne 22-årige kvinde, og torsdag tyder meget på, at familien har fået mere vished om hendes skæbne.

Massiv efterforskning

To 36-årige mænd blev onsdag anholdt og sigtet for drab, og under et grundlovsforhør torsdag formiddag blev den ene af de to mænd varetægtsfængslet i fire uger, imens den anden blev løsladt.

Den nu løsladte er dog stadig sigtet i sagen. Begge mænd nægter sig skyldige.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Ekstra Bladets journalist gør status på Mia-sagen efter politiets pressemøde.

Ifølge vicepolitiinspektør Frank Olsen, der leder efterforskningen, har politiet efter anholdelserne efterforsket massivt på de sigtedes bopæle. De har arbejdet på at kortlægge de to mænds færden i tiden efter Mias forsvinden, hvilket har kastet flere spor af sig.

Det fik politiet til at søge i området omkring Dronninglund Storskov torsdag, hvor man sidst på eftermiddagen fandt dele af et lig, som de formoder er Mia.

Der bliver krammet og lagt blomster foran den Nettobutik, hvor Mia sidst blev set i live. Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Ekstra Bladets journalist gør status på politiets eftersøgning i Dronninglund skov.