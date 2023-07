Nu reagerer ofrenes familier: - Døden er for god for ham

- Jeg vil gerne have, at han lider i hænderne på andre indsatte. Døden er for god for ham.

Ordene kommer fra Lynn Barthélemy til NBC News.

Hun er mor til Melissa Barthelemy, 24 år, der blev meldt savnet i 2009, og som er et af ofrene til den formodede seriemorder 59-årige Rex Heuermann, der torsdag blev anholdt og fredag stillet for en dommer. Han er blevet fængslet og sigtet for foreløbig tre drab og mistænkt for et fjerde.

Melissa Barthelemy, Megan Waterman og Amber Costello er de tre nævnte ofre. Det fjerde, som omtales i sigtelsen, hedder Maureen Brainard-Barnes.

De dræbte kvinder var blandt mindst otte døde, hvis lig eller rester deraf blev fundet i løbet af 2010 og 2011 på Long Island.

Melissa Barthelemy. Foto: Suffolk County Police

Også Melissa Barthelemys kusine, Amy Brotz, har udtalt sig til mediet.

- Jeg kan ikke fatte det. Gud har bragt fred til familierne. Måske kan vi begynde helbredelsen, siger hun.

Chokerede

Det var en anden ung kvindes forsvinden, der fik sagen til at eskalere, da en politimand med sin hund i eftersøgningen stødte på helt andre kvinde-lig og skelet-rester.

Sagen har plaget efterforskerne i årevis og har trukket mange overskrifter, og nogle af de uopklarede drab dannede i 2020 ramme for Netflix-filmen 'Lost Girls'.

Et af ofrene, Amber Costello. Foto: Suffolk County Police

Men med anholdelsen af Rex Heuermann ser drabsmysteriet, der de seneste mange år har skabt bekymring hos amerikanerne, nu ud til at være blevet opklaret.

- Vi chokerede. For det her er et meget, meget roligt kvarter. Alle kender hinanden, alle vores naboer, vi er alle venlige. Det har aldrig været et problem overhovedet, fortalte en af Heuermanns naboer kort efter anholdelsen til CBS.

Grønne eller brune øjne

Ifølge NBC New York var flere af de dræbte sexarbejdere med grønne eller brune øjne.

Den 25-årige sexarbejder Maureen Brainard-Barnes forsvandt tilbage i 2007. Melissa Barthelemy, 24 år, blev meldt savnet i 2009, og året efter forsvandt 22-årige Megan Waterman og Amber Costello på 27 år.

De fire kvinder blev fundet pakket i sække inden for et område på under en kilometer fra hinanden langs strandområdet Gilgo Beach. De fik til sammen kaldenavnet 'The Gilgo Four'.

Megan Watermann. Foto: Suffolk County Police

DNA-beviser

Ifølge retsdokumenterne så blev der i 2022 nedsat en taskforce, der igen skulle garve i sagen.

I dokumenterne fremgår det blandt andet, at politiet har kigget nærmere på en specifik bil, en speciel Chevrolet Avalanche, som Heuermann skal have været ejer af på tidspunktet for drabene.

I sagen indgår også dna fra en halvspist pizza og mobiloplysninger, oplyste anklager Ray Tierney på et pressemøde fredag.

Heuermann har boet i området i flere år, er uddannet arkitekt, men har arbejdet som konsulent de seneste år.

Han har været gift og har to børn. Han nægter sig skyldig i sagen. Næste retsmøde skal finde sted 1. august.