'Nu skal Maria have taletid'

Ti måneder efter, at hun brutalt blev myrdet, sagde omkring 200 mennesker farvel til Maria From Jakobsen

– Maria var som en let sommervind – varm, blid, stærk og uundværlig. Man kunne varme sig ved hende. Man kunne læne sig op ad hende.

Sådan lød det blandt andet fra præsten Lotte Nysted, da hun fredag skulle begrave sin veninde, Maria From Jakobsen, i en fyldt Frederikssunds Kirke.

Omkring 200 mennesker mødte op for endelig at få lov til at sige ordentligt farvel til den 43-årige psykolog og mor til to, der blev dræbt for ti måneder siden.

– Hendes viltre lyse hår og smukke smil står som en varm sommervind. Vi vil helst smile, når vi tænker på hende. Man kan ikke lade være, lød det fra præsten Lotte Nysted

Dybt savnet og elsket

Vejret var vægelsindet, og de, der ankom i ekstra god tid, blev fanget i en voldsom byge. Men inden kirkeklokkerne begyndte at ringe, overtog solens varmende stråler for en tid.

Selve kirkehandlingen var forbeholdt de, der kendte Maria From Jakobsen, men Ekstra Bladet fik efterfølgende en kopi af præstens tale, som tegner et billede af en dybt savnet og elsket mor, bonusmor, datter, søster, veninde og kollega. Et loyalt, nærværende, generøst, ihærdigt menneske, der altid mødte andre i øjenhøjde.

– Det kan ikke siges tydeligt nok. Maria havde en stor personlighed med sit blide opmærksomme og kærlige væsen. Hun var en passioneret kvinde på sin egen stilfærdige facon. Hun SÅ mennesker.

Maria From Jakobsens to søstre var med til at bære kisten ud af kirken. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Undervejs i sin prædiken citerede præsten en af de familiens yngre medlemmer for at have sagt: ’Maria var ikke ligesom andre voksne. Hun var en voksen, man godt gad tale med’.

– Og det gad man. Voksen som barn. Ven som familie. Patient som kollega. Fordi hun havde blik for den, hun så. Og fordi hun ganske enkelt var fuld af liv og kærlighed, opsummerede Lotte Nysted.

Familiemennesket

Hendes ord i kirken satte også en tyk streg under, at Maria From Jakobsen var et familiemenneske. Det vigtigste og fineste i hendes liv var hendes familie og især hendes to små børn.’Som hun aldrig ville forlade selv. Aldrig’.

Præsten Lotte Nysted var en god veninde til Maria From Jakobsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

– Og her står hendes kiste. Og her er det måske først nu, vi for alvor kan begynde at forstå det absurde, at vi skal leve videre uden hende. Med hendes kiste er virkeligheden brutal.

At det var Maria From Jakobsens egen mand, sognepræsten Thomas Gotthard, der tog livet fra hende 26. oktober sidste år og frarøvede to børn deres mor, nævnte præsten ikke med et ord.

Omkring 200 mennesker gik bag kisten og fulgte Maria From Jakobsen til sit sidste hvilested ved Frederikssunds Kirke, hvor hun i sin tid også blev døbt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Manden, der i starten af august blev idømt 15 års fængsel, har fået nok opmærksomhed.

– Nu skal vi mindes Maria. Vi har været stille længe nok. Nu skal hun have taletid.

Solen skinnede mellem truende skyer, da Maria From Jakobsen i kisten blev fulgt ned til gravstedet af alle de, der elskede hende.

Først da højtideligheden var slut, og de sørgende havde forladt kirkegården åbnede himlen sig i endnu et styrtende regnvejr.

Et kæmpe blomsterhav blev lagt smukt op ved gravstedet efter begravelsen.

For evigt savnet: Hun så altid det positive

Smil og latter var der altid plads til hos Maria From Jakobsen. Selv om hun rummede en sårbar side, holdt hun fast i at se det positive. Også i det sidste stykke af sit liv, pointerede præsten i sin prædiken:

– Smilet fyldte hos hende. Hendes brede smil, der fyldte hele hendes ansigt.

Maria From Jakobsen ville aldrig frivilligt forlade sine børn. Derfor forstod hendes nærmeste slet ikke, at hun pludselig forsvandt. Privatfoto

Den 43-årige kvinde blev beskrevet som en fantastisk, sjov mor, som nok havde faste regler for, hvad børnene måtte og ikke måtte, men som med de rette argumenter også kunne overtales til at ændre mening.

Hun elskede at strikke og læste alverdens bøger om alt lige fra haver til aktiekøb og om det at være mor og bonusmor.

Samtidig sad spejderpigen stadig dybt i hende. Maria From Jakobsen var typen, der kunne finde på at lave bål i haven i januar måned ’bare fordi hun kunne, og fordi noget måtte ske på en helt almindelig dag’, lød det fra præsten, som henvendt til familien sagde:

– Det er på ingen måde at yde Maria nogen retfærdighed blot at tale om hende i 10 minutter. Hun burde få så meget mere taletid. Jeres Maria vil være for evigt savnet.