Ny anholdelse: 'Giv os dine penge'

Politiet har anholdt en tredje person i en sag om overfald og forsøg på røveri i Ørstedsparken i København.

I går blev to teenagere, en 16-årig og en 18-årig fængslet efter et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

' Giv os dine penge' skulle de to i følge sigtelsen have sagt samtidig med, at de stak offeret to gange i ryggen og snittede ham i ansigtet, da de forsøgte at røve penge fra ham.

De to teenagere nægter sig skyldige i sigtelsen.

Overfaldet fandt sted klokken cirka 04 natten til søndag den 8. maj.

- Vi finder en yngre mand, som er blevet tildelt to stik i ryggen, lød det fra politiet dengang.

Sagen medførte, at et stort område blev afspærret og undersøgt med blandt andet politihunde.

De to anholdte blev varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage. Af tidligere omtaler fremgik det, at to personer var blevet stukket samme morgen i parken, men af sigtelsen mod teenagerne er kun et offer nævnt. Detaljerne om sagen er dog sparsomme, da grundlovsforhøret mod dem onsdag blev afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Det fremgik af sigtelsen, at politiet mente, at der var en pt ukendt gerningsmand p fri fod.

Imidlertid er en tredje person nu anholdt i sagen. Det bekræfter Københavns Politis centrale efterforskningsleder Anders Lykkegaard overfor Ekstra Bladet.

Den person skal fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

