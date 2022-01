Ny anholdelse i drabssag

Den 20-årige Ali Yildrim blev søndag anholdt i Københavns Lufthavn.

Han er mistænkt i sagen om drabet i Brøndby Strand 28. december, hvor 22-årige Serdal Bas mistede livet.

Den mistænkte blev anholdt, da han rejste ind i Danmark via lufthavnen i løbet af søndag ved middagstid.

- Han blev vist modtaget ved gaten, og så foregik anholdelsen ganske stille og roligt, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose, der ellers ikke vil sige andet forud for grundlovsforhøret klokken 9.15, til Ekstra Bladet.

Politiet er bekendt med, hvor den 20-årige fløj fra, men vil ikke oplyse det af hensyn til sagens forløb.

Begge mistænkte anholdt

Ali Yildrim er den anden af to mistænkte i sagen, der nu er anholdt.

Den 25-årige Kenny V. Jensen, der ligeledes er mistænkt i sagen, meldte sig selv til politiet i Nordjylland i sidste uge.

'Vi har nu anholdt de to personer, som vi har efterlyst i sagen. Efterforskningen i denne sag er ikke færdig, men det er klart, at vi er tilfredse med, at disse anholdelser nu er foretaget,' siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse.

Prøvede at flygte

Ved grundlovsforhøret af Kenny V. Jensen 5. januar kom det frem, at Serdal Bas forsøgte at flygte fra de to mistænkte.

Men han blev indhentet og blev ramt af et dræbende skud, der ramte både hjerte og lunger.

Den 25-årige drabsmistænkte blev varetægtsfængslet frem til 2. februar.