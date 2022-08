Ny bandepakke: Hårdere straffe for ydmygelsesvold

Regeringen fremlagde ved et pressemøde foran Marienborg tirsdag et udspil til en bandepakke, der bliver den fjerde i rækken, og som med forskellige initiativer skal styrke den nationale bandeindsats.

Ekstra Bladet har forelagt David Sausdal, der er kriminolog ved Lunds Universitet, hovedpunkterne i initiativet, der ifølge eksperten både rummer gode takter 'og totalt populistiske idéer'.

Skærpelse af straf

I et interview med Ekstra Bladet tirsdag forud for regeringens fremlæggelse fremhævede Mattias Tesfaye, at man ønskede at skærpe straffen for en række lovovertrædelser, heriblandt ydmygelsesvold, knivvold og våbenlagre.

På pressemødet fortalte Tesfaye de fremmødte, at man dog lige nu ikke havde kapaciteten til rent faktisk at gøre det, da der simpelthen er mangel på fængselspladser, og der derfor skal afsættes store summer til at bygge et nyt fængsel.

Annonce:

Mafiametoder

Ifølge David Sausdal er det umiddelbart heller ikke et stort tab, hvis formålet er at forebygge kriminalitet, ifølge forskningen.

- Det betyder ikke umiddelbart så meget, om kriminelle står over for to-tre eller fem-syv år i fængslet. Det, som forskningen tyder på, er, at det i højere grad er frygten for at blive fanget eller ej, forklarer han.

Den lovede strafskærpelse, når det kommer til ydmygelsesvold, får heller ikke mange roser med på vejen.

- Hvordan vurderer man, om noget er ydmygende? Det er nemme politiske point, men rent praktisk er det svært at lovgive mod, advarer han.

Han roser derfor et andet initiativ - styrkelsen af indsatsen mod bandernes økonomiske aktiviteter, hvor politiet i samarbejde med Skattestyrelsen og relevante myndigheder skal fælde bandemedlemmerne via den såkaldte 'Al Capone'-metode.

Avancerede kriminelle

Tesfaye fortæller Ekstra Bladet, at man konkret vil sætte ind med 50 mand, der skal efterforske de kriminelles pengestrømme - eksempelvis kryptovaluta.

Annonce:

- Det er ikke som i gamle dage, hvor det handlede om, at nogle rockere snød i kontanthjælp. Det er blevet meget mere avanceret, og pengebeløbene er store. Det skal vi imødegå, uddyber han.

På den måde mener Tesfaye også, at bandeindsatsen vil fokusere på bagmændene, der 'sidder og hygger sig i Dubai' og ofte ikke selv står og sælger narkotikaen eller håndterer våben.

- Det handler om, at der er meget få, der lever et liv i sus og dus, som de mange unge kan se op til. De skal stoppes.

Ulovlig at rekruttere

Derfor vil regeringen også gøre det strafbart at hverve unge til banderne eller oplære dem i bandekriminalitet.

Det kan eksempelvis være, at de bliver instrueret i, hvordan man sælger hash eller begår ulovligheder. Strafferammen skal ifølge justitsministeren være fra 30 dage til fire års fængsel.

Til det siger David Sausdal, at tanken er 'god'. Hvordan det skal håndhæves, er dog en anden sag, ifølge kriminologen.

Annonce:

- Det er godt, at man prøver at beskytte unge mod rekrutteringen. I Danmark har vi traditionelt været bedre end eksempelvis Sverige til at fokusere på forebyggelse, og det betyder, at vi står i en bedre situation end dem.

- Men det kan hurtig blive symbolpolitik. Det bliver ekstremt svært at håndhæve, påpeger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------