Ny bandepakke vil skærpe straf for ydmygelseskriminalitet

Som del af udspil til ny bandepakke, der bliver fremlagt tirsdag eftermiddag, vil regeringen fremsætte et lovforslag, som skærper straffen for de ydmygelser af voldelig og seksuel karakter, der har bredt sig som en uhyggelig trend i det kriminelle miljø

En ung mands liv ændrede sig for altid, da han en augustaften i 2020 blev overfaldet af medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia.

Ikke alene blev han udsat for rå vold, men efter at være blevet trampet på af tre gerningsmænd i timevis, blev han tvunget til at sætte sig nøgen ned over en flaske, mens det blev filmet.

Hans gerningsmænd blev dømt mellem ni og 21 måneders fængsel. En tidligere LTF-boss der fik den længste straf, fik med dommen også udløst en reststraf.

En dom han fortæller Ekstra Bladet, at han ikke har meget tilovers for.

- Det er en joke. Det er hul i hovedet.

To af de tre mænd, der blev dømt for at stå bag overfaldet på den 29-årige. Den daværende LTF-boss (th.) erkendte, at han beordrede ham til at sætte sig på flasken. Han er nu medlem af Hells Angels. Privat-/politifoto

Uhyggelig tendens

Og han er langtfra det eneste offer for de kriminelles tiltagende afstumpethed.

Ekstra Bladet har længe fulgt tendensen, hvor især folk fra bandemiljøet tager uhyggelige metoder i brug for at nedbryde deres ofre, og videoer af ofte unge mænd, der bliver grusomt mishandlet, ydmyget og seksuelt overgrebet, har floreret på sociale medier over hele landet.

Ifølge kriminolog David Sausdal er det et spørgsmål om, at kriminelle lever i en tiltagende rå 'hardcore gangster- og gadekultur', hvor de konkurrerer i brutalitet.

Men nu vil regeringen forsøge at dæmme op for den brutale trend ved blandt andet at skærpe straffen, når ydmygelse indgår som et element i en straffesag. Det fortæller justitsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg mener, at straffen skal skærpes markant. Et overgreb, der har til formål at ydmyge folk, der mener jeg, at ydmygelsen er lige så stor en del af overgrebet, som selve handlingen er, forklarer Tesfaye, der uddyber, at han vil fremsætte lovforslaget, når Folketinget igen åbner i oktober.

- Hvor meget ønsker regeringen, at straffen skal sættes op?

- Nogle gange skærper man straffen med en tredjedel eller halvdelen. Det mener jeg ikke er nok her, forklarer han.

Forslaget vil være en del af regeringens udspil til en bandepakke, som bliver fremlagt tirsdag eftermiddag.

Skal dække bredt

Justitsministeren forklarer til Ekstra Bladet, at regeringen ønsker, at skærpelsen skal kunne anvendes bredt.

Ikke blot hvis ydmygelsen består af overgreb af seksuel karakter, eller at det bliver filmet og delt på nettet, men eksempelvis også i forbindelse med episoder som for nylig, hvor en FCK-tilhænger blev aftvunget sin trøje i S-toget af en aggressiv Brøndby-fan.

- Her er der jo i mine øjne ikke kun tale om et røveri. Her er tale om, at man søger at ydmyge en mand, der sidder fredeligt i S-toget. Det skal være skærpende, forklarer han.

En mand blev tvunget til at tage sin FCK-trøje af foran en fyldt kupé i S-toget af en aggressiv Brøndby-fan. Privatfoto

Ødelagt for altid

Et lovforslag, som det 29-årige offer for LTF-overfaldet, håber vil blive vedtaget.



- Mit liv er fuldstændig ændret. Det har ødelagt mig. Jeg havde ikke i min værste fantasi troet, at det skulle ske for mig. At man kigger på det nu, gør, at jeg føler, man tager det seriøst



Allerede i marts fremsatte Britt Bager, retsordfører hos de konservative, et lovforslag om, at ydmygelsesvold skulle have sin egen paragraf.

- Siddet på hænderne

- Vi har set så mange tilfælde på ydmygelsesvold. Det har været en stigende tendens igennem de seneste år, fortæller Britt Bager Ekstra Bladet om baggrunden for at hun fremsatte forslaget.

Hun mener, at regeringen skulle have handlet på problemet for længst.

- De har simpelthen siddet på hænderne og sovet i timen. Det er som om corona har overtaget alt. Jeg begriber ikke, at der ikke er behandlet bandepakke fire.

- Vi er konstant tre år bagefter, forklarer hun.

Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne mener også, at regeringens tiltag mod bandekriminalitet har været kritisabel.

– Det er for dårligt. Man har slet ikke gjort nok for at imødegå den tiltagende afstumpethed hos banderne, siger han.

Mattias Tesfaye fortæller til Ekstra Bladet tirsdag morgen, at planen var at komme med udspillet til en ny bandepakke i foråret, men det er blevet forsinket af krigen i Ukraine og ministerrokaden, der i maj placerede ham i Justitsministeriet.

Hør den 29-årige fortælle sin historie her