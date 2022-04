Ny dom: Pædofildømt kontaktede drenge

En tidligere pædofildømt mand har fået en ny dom, efter han har brudt et forbud mod at kontakte drenge i et område på Vestsjælland.

Det har retten i Næstved afgjort onsdag eftermiddag skriver TV2ØST. Manden er idømt ni måneders fængsel.

Sagen mod den 60-årige mand udspringer af krænkelser mod en mindreårig dreng i 2019. Manden fik i forbindelse med sin dom dengang et tilhold mod at kontakte drengen personligt, mundtligt, skriftligt eller på anden måde forfølge ham. Men ifølge anklageskriftet, Ekstra Bladet har indsigt i, havde han på forskellig vis overtrådt tilholdet ved at kaste poser med slik, penge og muslingeskaller til drengen, ligesom han flere gange havde cyklet forbi drengen og sagt hej.

Han var også anklaget for at have kontaktet kammerater til drengen for derigennem indirekte at opnå kontakt.

Sagen har skabt stor utryghed i området omkring landsbyen Hejninge og været beskrevet af lokale medier. TV2 sendte en tv-dokumentar i januar.

Manden har nægtet anklagerne mod ham.

Den 60-årige blev anholdt og varetægtsfængslet i januar.

Han er også dømt for blufærdighedskrænkelse mod en medinsat i arresten ved at have lagt breve til ham med et seksuelt indhold. Men anklager Katrine Hansen oplyser til Ekstra Bladet, at han blev frifundet for at have fulgt efter den medindsatte rundt i arresten for at belure ham.

I følge TV2Øst blev der fremlagt en mentalerklæring af den 60-årige i retten, men man kunne ikke pege på noget, som var mere formålstjenligt end fængselsstraf.