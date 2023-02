Ny drabsgruppe hos politiet

Når politiet rykker ud til en drabssag, er der nu nedsat en specialistgruppe, som følger opklaringsarbejdet.

Det er blot et af flere nye initiativer fra Rigspolitiet og fra NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, når det handler om efterforskninger af den ultimative forbrydelse, nemlig drab.

- Man skal være klar over, at når man ser en overskrift i medierne om et drab, så er der nogle mennesker, hvis tilværelse er blevet knust, fordi de har mistet et nært familiemedlem. Der skylder politiet og samfundet, at vi gør alt, der overhovedet er muligt for at opklare sagen og stille en gerningsmand til ansvar, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

Brian Bang-Rasmussen er en af de politiledere, der skal arbejde ud fra det nye koncept og som vil komme i tæt dialog med NSK’ drabsgruppe.

– Jeg er begejstret for, at der er andre, som ser med, om der er noget, vi har overset, eller om der er andre efterforskningsskridt, vi kan tage, siger chefen for efterforskning i Midt- og Vestsjællands Politi.

