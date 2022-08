Krimi ... 15. aug. 2022 kl. 06:49 Gem artikel Gemt artikel

Ny drejning i sagen om drab ved væddeløbsbane

En mislykket hashhandel eller forsøg på røveri endte fatalt for to år siden, da den 23-årige rapper Shmur blev dræbt. Nu er en af hans venner blevet tiltalt for drabsforsøg mod den mand, der affyrede de dræbende skud mod rapperen