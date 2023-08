Ny krænkelsessag: Grove anklager klæber til 30-årig

En 30-årig mand er nu sigtet for at have befamlet sovende kvinder på hotel i København, mens han afventer en udskudt domsmands-sag, hvor han i sommer var tiltalt for at have beluret folk gennem vinduer 32 gange

En stribe grove anklager klæber i forvejen til den 30-årige mand, som nu er sigtet og varetægtsfængslet i en ny sag om krænkelser og intime befamlinger af to sovende kvinder på deres hotelværelser i København.

Det skulle være sket med fire døgns mellemrum, og senest natten til lørdag på Hotel Cabinn i Arni Magnussons Gade på Vesterbro. Den ene kvinde skal ifølge sigtelsen være blevet befølt i skridtet og den anden på brystkassen.

Det er uklart, nøjagtig hvordan manden havde skaffet sig adgang til værelserne, men han har selv forklaret, at der lå to ekstra nøglekort på hans eget værelse, da han i onsdag 9. august tjekkede ind.

Den 30-årige mand nægter sig skyldig, men blev efter endt afhøring i Dommervagten mandag varetægtsfængslet i tre uger på en begrundet mistanke om, at han rent faktisk er skyldig.

Udskød stor krænkelsessag

I grundlovsforhøret fastholdt han ellers, at han ikke huskede at have været på den ene kvindes værelse. I forhold til den anden kvinde afviser han, at han befølte kvinden på brystet, mens hun sov - og han hævdede, at det var en misforståelse, og at han troede, at han befandt sig på sit eget hotelværelse.

Det er ikke første gang, han er i retssamfundets søgelys og mål for anklager om blufærdighedskrænkelser eller forsøg på at belure folk mod deres vidende.

Så sent som i juli i år var manden i Retten i Næstved tiltalt for at have sneget sig rundt i Slagelse på skæve tidspunkter og serie-beluret folk igennem deres vinduer op til 32 gange.

Det skulle have udspillet sig i et lille års tid fra april 2022. I flere tilfælde lyste han angiveligt med sin telefon gennem vinduerne, og i en situation skal han have stukket telefonen ind igennem et badeværelsesvindue, mens en beboer badede.

Glædestrålende udbrud

Også i dén verserende og meget omfattende sag med 37 tiltaleforhold nægtede han sig skyldig. Men det er stadigvæk uafklaret, om han kan have ret i den påstand.

Domsmandssagen blev nemlig aldrig gennemført. Retshandlingen blev udskudt på ubestemt tid, fordi anklageskriftet ikke var 'fyldestgørende nok' efter retsformandens mening, og Retten i Næstved oplyser til Ekstra Bladet, at der endnu ikke foreligger et nyt anklageskrift i den sag.

Den afbrudte retssag endte med, at manden blev løsladt, og glædestrålende udbrød han efterfølgende, at 'solen begynder at skinne, og der er en mening med det hele'.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Hotels Cabinns ledelse for at få en kommentar til sagen og den nu sigtede mands mulige brug af nøglekort, men det har endnu ikke kastet en tilbagemelding af sig.

Politiets fund: To nøglekort og et kæmpebeløb

Om det forhold, den 30-årige mand kan huske i den nye krænkelsessag fra Hotel Cabinn, forklarede han i Dommervagten, at han ikke kunne sove natten til lørdag.

Efter at have røget en joint i hotellets kælder ville han tilbage i seng. Han har et dagligt hashforbrug og følte sig påvirket i situationen. Før klokken seks fandt han døren åben til, hvad han efter udsagn troede var hans eget værelse.

I retten oplyste manden, at han hurtigt opdagede fejltagelsen. Han skal derefter have fundet nøglekortet til værelset, som lå fremme, hvorefter han sagde 'sorry' og trak sig tilbage.

Den forurettede kvindes forklaring om, at han befamlede hende på brystkassen, kunne han ikke genkende.

Ud over de to nøglekort, som passede til de to kvinders værelser, fandt politiet også 24.000 kroner i kontanter og noget hash på mandens hotelværelse efter hans anholdelse.