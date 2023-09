Ny podcast om hooligans: - Ekstremt voldsparate

Nu kan du komme helt tæt på et af de mest ekstreme og lukkede miljøer i Danmark.

I en ny podcast på otte afsnit zoomer Ekstra Bladet de kommende uger ind på det ekstreme hooliganmiljø og beskriver historien om de mest yderliggående grupper og nogle af hovedpersonerne bag dem.

Det har taget journalisterne Maya Stoltze Westander og Kristian Kornø halvandet år at researche og tale med kilder for at kunne stykke den voldsomme fortælling sammen:

Annonce:

Meget lukket

- Hooliganmiljøet er meget lukket, og det har derfor været ekstremt svært - og tidskrævende - at finde kilder og få dem til at tale med os. I hooligan-miljøet er der et strengt kodeks om, at man ikke taler med myndighederne. Man taler ikke med politiet, og man taler heller ikke med journalister. Det er ikke et miljø, hvor det er fedt eller sejt at stå frem, konstaterer de to journalister, der af samme årsag har lovet deres kilder total anonymitet:

Maya Westander og Kristian Kornø har brugt halvandet år på at skabe en podcast-fortælling om det danske hooliganmiljø. Foto: Jonathan Damslund

- Nogle af de kilder vi har talt med, og som vi beskriver i podcasten, har helt almindelige civile liv med job, karriere og familie. Selvfølgelig er der en del, der passer ind i billedet af den 'klassiske hooligan', men vi har mødt andre, som er en del af miljøet og bestemt ikke passer ind i stereotyperne. Mennesker hvor ikke engang deres nærmeste familie eller venner ved, at de har deres gang i hooliganmiljøet, forklarer Maya Westander og Kristian Kornø, der oplever hooligan-miljøet og de forskellige grupperinger som meget forskellige:

Annonce:

Overlap til bandemiljøet

- Fællesnævneren er at det er et ekstremt voldsparat miljø. Dem vi primært beskæftiger os med i podcasten er fra det man kan kalde 'den yderste fløj'. Altså dem der stiller op til skov-kampene, hvor der i nogle af grupperingerne er et overlap til rocker-bande miljøet. Selv om nogle af dem kan have karriere og familie ved siden af, så er der ikke tale om en lille fritidsinteresse, som de bruger en time eller to på om ugen. Det er en meget stor del af deres liv.

Hooligan-fraktionen Aalborg Frontline i forbindelse med en skovkamp.

Af samme årsag kan det være svært for de mest markante hooligans - de såkaldte 'topboys' at forlade miljøet, vurderer de to journalister:

- De bliver afhængige af kicket, af kammeratskabet og af den anerkendelse de høster i hooliganmiljøet. Det er en meget stor del af deres identitet.

I arbejdet med podcasten har Maya Westander og Kristian Kornø været opmærksomme på ikke at glamourisere hooligan-livsstilen:

- Vi har gerne har villet skabe en podcast fortalt fra deres perspektiv. Grupperingernes egne fortællinger og beskrivelser af miljøet. Målsætningen er at give lytterne en indsigt i, hvad der drager folk ind i det her miljø. Det er nogle meget adrenalin vækkende, spændende og dramatiske fortællinger.

Annonce:

- Det har vi skullet balancere med at fortælle om bagsiden af medaljen. For der er selvfølgelig også en negativ side ved at gå ind og være en del af sådan et miljø.

Der er gratis adgang til første afsnit af Hooligans. Det kan du lytte til under denne artikel. Får du smag på mere kræver det et abonnement til Ekstra Bladet +, hvor du blandt meget andet også kan lytte til andre populære podcast som 'Bandeland' og 'Vi ejer natten'. Klik her for at købe abonnement.