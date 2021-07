Ny samtykkelov: Frikendt for voldtægt

Retten i Randers valgte fredag at frikende en 20-årig mand tiltalt for at have udsat en dengang 19-årig kvinde for voldtægt efter den nye samtykkelov og blufærdighedskrænkelse.

'Lå i kortene'

Sagen begyndte at rulle efter at seks unge, fire mænd og to kvinder, befandt sig i et sommerhus på Djursland 12. marts i år. Efter at gruppen havde festet og været i pool, går de to parter i sagen ind på et værelse og har sex.

Ifølge den 20-årige tiltalte var samlejet frivilligt, og det 'havde ligget i kortene’, at det var det som skulle ske.

Det var i hvert fald hans hans forklaring i retten, fortæller specialanklager Jesper Rubow til Ekstra Bladet.

Chat-beskeder indgik som bevis

Den nu 20-årige kvinde afgav sin forklaring bag lukkede døre, men Jesper Rubow oplyser, at hun fortalte retten, at hun 'frøs', og derfor ikke modsatte sig samlejet, som ifølge kvinden var ufrivilligt.

På vej hjem fra sommerhuset om morgenen fortalte hun sin veninde, at hun havde været udsat for voldtægt, og chattede ligeledes med en anden veninde om sagen, inden hun 4-5 dage senere meldte den 20-årige mand.

Beskederne var en del af anklagemyndighedens bevisførsel.

Uenig domsmandsret

Det fremgår af fredagens afgørelse, at retten fandt begge forklaringer troværdige, men valgte med to stemmer mod én at lade tvivlen komme den tiltalte til gode og frifinde ham. Det skriver Østjyllands Politi på deres hjemmeside, hvor Jesper Rubow uddyber:

- Denne sag, hvor dommerne ikke var enige, viser jo netop, at troværdighedsvurderingen er vanskelig, og at det ikke er helt sort/hvidt.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at beslutte, hvorvidt frifindelsen skal ankes til Vestre Landsret.