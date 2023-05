Ny sigtelse: Dødstrussel mod ekskæreste

En 27-årig mand blev lørdag sigtet og fængslet for at have truet med at slå ekskæreste ihjel i forlængelse af, at han for fire måneder siden blev sigtet for at have voldtaget og slået hende

Efterdønningerne af et kuldsejlet parforhold blev lørdag over middag vendt og drejet i Retten i Lyngby.

Her blev en 27-årig mand af mellemøstlig oprindelse og fra lokalområdet fremstillet i et grundlovsforhør, som ikke blev mødt af krav om lukkede døre.

Manden er ifølge senioranklager Line Rosberg sigtet for vidnetrusler og vold i form af to lussinger. Begge dele skulle være blevet rettet imod hans tidligere kæreste.

Mere konkret er han sigtet for at have truet med at slå ekskæresten ihjel. De er stort set jævnaldrende, og kvinden er af samme etniske oprindelse. De er begge to født i Danmark.

De strafbare forhold i den nye politisag skal ifølge sigtelsen have udspillet sig onsdag under en fælles køretur i omegnen af Lyngby.

Annonce:

Det var angiveligt en direkte konsekvens af, at manden i januar i år blev anmeldt til Nordsjællands Politi og efterfølgende sigtet for at have voldtaget den samme kvinde og for også at have slået hende.

Strid om kvindens mødom

Manden nægter sig skyldig, men han blev i forlængelse af forhøret varetægtsfængslet i to uger på en begrundet mistanke om, at der er hold i anklagemyndighedens sigtelse.

- Han er i den aktuelle sag sigtet for at have sagt, at han jo ville få 12 års fængsel, hvis han slog hende ihjel, og hvis han tog hendes øjne, ville han få en mildere straf. Men der er meget modstridende forklaringer i sagen, forklarer Line Rosberg på Ekstra Bladets henvendelse.

Ekstra Bladet erfarer, at manden har forklaret, at hans ekskæreste havde været meget konfliktsøgende over for ham, og han mener, at voldtægts-anmeldelsen imod ham er sket 'på et falsk grundlag'.

Annonce:

Manden skal have oplyst, at han havde haft seksuelt samkvem med kæresten, og at et af kvindens familiemedlemmer efterfølgende anmeldte ham i den forbindelse. Motivet skulle være, at kvinden ikke ville være i stand til at blive gift uden en intakt mødoms-slimhinde.

- Det er en meget vanskelig og knudret sag, forklarer Line Rosberg, som tilføjer, at den sigtede mand ikke er enig i, at der skulle være tale om et afbrudt kæresteforhold.

Det er uklart, hvilken religiøs retning den sigtede mand og hans ekskæreste bekender sig til. De har angiveligt været kærester igennem en årrække.

Mandens forældre var til stede på tilhørerpladserne i retssalen.