Ny sigtelse for rockerdrab: Kvinde anskaffede våben

23-årig kvinde sigtet for drab på Bandidos-rocker første juledag kræves igen fængslet - denne gang for at anskaffe drabsvåbnet

Opdateret: Kvinden blev varetægtsfængslet frem til 16. februar

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En 23-årig kvinde blev fredag formiddag ført ind i retten i Næstved, hvor anklagemyndigheden vil kræve hende fængslet for at anskaffe og besidde haglgeværet, der blev brugt til drabet på den 34-årige mand, der første juledag blev skudt i nærheden af Mogenstrup på Sydsjælland.

Det fremgik af sigtelsen, som blev læst op i retten.

Kvinden var mørkhåret og iklædt sort vatteret jakke, kondisko og mørke bukser og sad rank under oplæsningen af sigtelsen. Inden retsmødet gik i gang blev hun kysset og krammet af en kvindelig pårørende, der måtte forlade retssalen, da dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen.

Forinden kom det frem, at politiet mener, at hun sammen sin 22-årige ægtefælle har gjort sig skyldig i våbenbesiddelse af særligt skærpende karakter ved, at de anskaffede sig haglgeværet mellem 23 og 24 december i Lundby.

Det var få dage før mødet, der endte fatalt for den 34-årige, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger var prøvemedlem i Bandidos i Næstved.

Inden dørene blev lukket trods pressens protester, erkendte hun 'de faktiske omstændigheder', og at hun var med, da ægtemanden anskaffede sig våbnet 23, december, men nægter, at hun selv var i besiddelse af våbnet.

Allerede drabssigtet

Det unge par er i forvejen sigtet for drabet første juledag, og de blev begge fremstillet i grundlovsforhør allerede 27. december.

Her erkendte hendes 22-årige mand at have mødtes med offeret den aften ved 19-tiden på den øde uoplyste grusvej, og at han havde medbragt et haglgevær, der gik af under mødet i vintermørket.

Politiets teknikere arbejdede på gerningsstedet, efter at liget af den 34-årige blev fundet første juledag. Foto: Per Rasmussen

Blev sat fri

Den 22-årige fortalte retten, at det var ham og ham alene, der havde mødtes med offeret den aften, og at geværet blev affyret ved et uheld, da kuglerne ramte den 34-årige rocker i hovedet, så han døde på stedet.

Han blev varetægtsfængslet efterfølgende, mens den 23-årige kvinde, der under det første grundlovsforhør var lyshåret og sad og græd, mens hun knugede sig til et tæppe, i første omgang blev løsladt. Retten mente ikke, at der var tilstrækkeligt bevis for, at hun havde været involveret i selve drabet, viser en kendelse, som Ekstra Bladet efterfølgende har fået aktindsigt i.

Hun var derfor på fri fod, inden hun torsdag endnu engang blev anholdt forud for dagens retsmøde.

Udover parret er en 46-årig mand varetægtsfængslet for medvirken til drab. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør anden juledag. Ifølge sigtelsen mod ham, har han været bruger af den bil, som den 22-årige benyttede i forbindelse med drabet.

