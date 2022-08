Ny tilståelse i sag om stor illegal cigaretfabrik i Vamdrup

En ukrainsk mand har tilstået sin rolle i en sag om fremstilling af millioner af ulovlige cigaretter på en illegal fabrik ved Vamdrup.

Den 44-årige mand har været med til at fremstille og videredistribuere mindst 27 millioner ulovlige cigaretter. På den måde har han snydt statskassen for op mod 65 millioner kroner i tobaksafgifter.

Dommen, der er faldet i Retten i Kolding tirsdag, lyder på 3,5 års fængsel og mere end 58 millioner kroner i tillægsbøde.

Ukraineren er også idømt udvisning, står der i en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Den 44-årige er blot en af i alt 14 mænd, som ifølge politiet har været involveret i fremstillingen af i alt mindst 250 millioner ulovlige cigaretter og har undgået at betale knap en halv milliard kroner i tobaksafgifter.

En anden mand er tidligere blevet idømt fire års fængsel samt en tillægsbøde på 71 millioner kroner i sagen. Den 25. august begynder retssagen mod de resterende 12 mænd.

- Sagen handler om svindel med tobaksafgifter af hidtil uset omfang og karakter, og det er meget betydelige afgiftsbeløb, som den danske stat er gået glip af i den her sag.

- Jeg er tilfreds med at have fået en tilståelse fra den 44-årige, og at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om en længere fængselsstraf, udvisning og en stor bøde, siger specialanklager ved NSK, Jacob Gents, i meddelelsen.