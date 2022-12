Ny tysk politiaktion: Gidseldrama i shoppingcenter

En mand har her til morgen affyret skud af på en radiostationen i Dresden, og senere hen har han angiveligt taget gidsler til fange på et apotek

OPDATERING 12:52: Politiet i Dresden bekræfter nu på Twitter, at gidslerne er uskadte og i sikkerhed. Den mistænkte er tilbageholdt af politiet.

Lige nu foregår der en stor politiaktion omkring shoppingcentret 'Altmarkt-Galerie' i Dresden, Tyskland.

Det skyldes at de mistænker en bevæbnet mand, 40, for at have taget en række gidsler til fange på et apotek i Dresden, som ligger i centret.

Det skriver flere tyske og internationale medier, herunder Bild, VG og Reuters.

Politiet i Dresden bekræfter også dette på deres hjemmeside.

- Dresden Politiet er lige nu i gang med at udøve en politiaktion i Dresden Centrum. Baggrunden for dette er en mistanke om en gidselsituation.

Der skulle efter sigende have været tale om to gidsler en kvinde og hendes barn, skriver Bild.

Bild skriver desuden, at politiets specialstyrker angiveligt stormede apoteket omkring 12.30, hvor de overmandede gerningsmanden, som blev såret. Her sikrede de også de to gidsler.

Han er desuden mistænkt for at have dræbt sin mor på 62 år. Det bekræfter politiet overfor Deutsche Welle. De fandt liget i en lejlighed i Prohlis-kvarteret tidligt lørdag morgen.

Stormede radiostation

Gidseldramaet kommer ovenpå en lang morgen for den 40-årige mand.

Efterfølgende stormede han angiveligt radiostationen 'Radio Dresden', hvor han affyrede en række skud. Det skriver flere tyske medier, herunder Bild.

Det var en af de ansatte på radioen, som tog kontakt til politiet. Herefter flygtede manden i bil ind mod byen.

Det store julemarked 'Strietzelmarkt' i Dresden blev evakueret i forbindelse med politaktionen. Foto: Matthias Rietschel/Ritzau Scanpix

Der skete ingen af de ansatte på radiostationen noget.

Men manden var tilsyneladende ikke færdig med at storme bygninger.

Det var nemlig efter dette, at han stormede han shoppingcentret 'Altmarkt-Galerie', som kun lå omkring en kilometer væk.

Politiet er fortsat synlige i gaderne. Foto: Matthias Rietschel/Ritzau Scanpix

Her havde han også sin pistol med, men historien melder intet om, hvorvidt han affyrede den.

Det var her, at manden flygtede ind på et apotek, hvor han altså tog to gidsler til fange.

Politiet evakuerede shoppingcenteret 'Altmarkt-Galerie', samt omkring liggende områder i Dresden Centrum.

Spærret af og lukket

Lige nu er centrum i Dresden spærret af, hvor trafikken kollapsede under politiaktionen.

Det velkendte julemarked 'Striezelmarkt' må heller ikke åbne.

Politiet er fortsat synlige i gaderne. Foto: Matthias Rietschel/Ritzau Scanpix

Det vides ikke hvornår områderne genåbner.

Der er ingen meldinger om, hvorvidt sagen har relation til politiaktionen i onsdags, hvor 25 blev anholdt i forbindelse med kup-planer på den tyske Forbundsdag.

