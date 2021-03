Ny udvikling i dødsulykken på Langebro: Dommerne trækker sig

Politiet venter stadig på at få udleveret den 27-årige dødsbilist fra Langebro, Mohamed Ahmad Samaleh, der blev anholdt på en international arrestordre i Dubai i februar. Han er tiltalt for vanvidskørslen 23. juli 2019 over Langebro, hvor den 35-årige politiassistent Magnus Buhl Hansen blev dræbt i sin private bil på vej på arbejde.

Men i mellemtiden har politiet rejst en ny tiltale mod somalieren - og domsmandsretten i København Byret har nu trukket sig og erklæret sig inhabil.

Så når Mohamed Ahmad Samaleh engang kommer til Danmark, skal en ny dommer og to nye domsmænd starte forfra på retssagen.

Det skyldes, at domsmandsretten med dommer Pernille Kjærulff nu er 'forurettet' i den nye tiltale mod Mohamed Ahmad Samaleh.

Falsk corona-test

Han er nemlig blevet tiltalt for dokumentfalsk ved at have narret Københavns Byret med en falsk positiv corona-test, som han brugte som undskyldning for ikke at møde op i retten 1. december sidste år, hvor retssagen startede.

Han var i London og sendte en erklæring fra National Health Service, hvor han var testet positiv for covid-19. Men politiet mener at kunne bevise, at attesten var falsk.

I en mail skrev den 27-årige, at han skulle holde sig isoleret til 14.-15. december, hvor han skulle testes igen. Mailen fra videresendt fra en fætters Hotmail-adresse til hans egen Gmail-konto.

Dengang afgjorde Københavns Byret, at Mohamed Ahmad Samaleh ikke havde lovligt forfald, fordi der sandsynligvis var fusket med corona-attesten.

'Domsmandsretten har taget stilling til det omhandlede dokument, da domsmandsretten traf afgørelse om, hvorvidt tiltalte havde lovligt forfald ved den nævnte hovedforhandling. Vi finder derfor, at vi er inhabile i sagen,' skriver retten i en kendelse.

Intet nyt om udlevering

Anklager Jelena Hansen, Københavns Politi, bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet har rejst en ny tiltale for dokumentfalsk mod Mohamed Ahmad Samaleh.

Hun kan ikke udtale sig om udleveringssagen fra Dubai, da den ligger hos Rigsadvokaten.

Forsvareren, advokat Anders Schønnemann Olesen, siger til Ekstra Bladet, at han afventer nyt fra anklagemyndigheden om udleveringen, men han ønsker i øvrigt ikke at udtale sig.

Vanvidskørsel over Langebro Magnus Buhl Hansen var efterforsker i politiets enhed Særlig Efterforskning Øst, der beskæftiger sig med bander og organiseret kriminalitet. Han var på vej på arbejde 23. juli 2019, da han cirka kl. 00.20 kørte fra hjemmet på Amager i sin Hyundai over Amager Boulevard og Langebro. Den 27-årige Mohamed Ahmad Samaleh kørte fra centrum mod Amager i sin muskelbil, en leaset Audi. Vejen var våd, det var mørkt og oversigtsforholdene dårlige. Alligevel trådte han på speederen over Langebro, så farten nåede op mod 125 km/t, hvor grænsen er 50 km/t. Han overskred spærrelinjen og ramte først en Nissan på bageste venstre side med mindst 108 km/t, viser de tekniske undersøgelser. Dernæst ramte han en Mercedes frontalt på venstre side med 116 km/t og kørte herefter ind i Magnus Buhl Hansens Hyundai med mindst 117 km/t. Motoren blev revet ud af Magnus Buhl Hansens bil og ramte en anden Hyundai, så føreren af denne også kørte ind i Magnus Buhl Hansens bil. I det samme måtte endnu en bilist bremse kraftigt op og undvige for ikke at blive ramt. Magnus Buhl Hansen blev fastklemt i vraget og blev erklæret for død klokken 00.39 af akutlægen. Samlet op af bror

Imens var den 27-årige flygtet fra ulykken til fods. Han blev samlet op af sin bror ved Casino Copenhagen og kørt til Rigshospitalet for at blive behandlet. Undervejs ringede brødrene til politiet, der anholdt ham på Rigshospitalet. Den 27-årige forklarer, at han fik et ’blackout’ og det næste han husker er, at han ’vågner’ i bilen, hvor airbags er gået og en mand og en kvinde forsøger at få kontakt med ham. Allerede inden dødsulykken havde den 27-årige en historik med grove overtrædelser af færdselsloven, lyder tiltalen mod ham. Vis mere Luk

Audien kørte over spærrelinjen med voldsom fart, da den ramte politimandens bil. Føreren hævder, han fik et 'blackout'. Foto: Kenneth Meyer

Dødskører leger kispus med retten: Har fusket med corona-test