Ny udvikling i drabet på gravid

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

To sidder allerede varetægtsfængslet i forbindelse med sagen, hvor en 37-årig gravid kvinde blev dræbt, da hun fik fri fra arbejde på det plejecenter i Holbæk, hvor hun var ansat.

Og nu er også en tredje person draget ind i sagen.

En 18-årig mand fra Odsherred blev torsdag klokken 9 anholdt og taget med på politigården, hvor han blev afhørt i forbindelse med drabet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den unge mand blev sigtet for medvirken til drab ved at have en rolle i forbindelse med det fatale overfald på kvinden, der skete 3. november omkring klokken 23.10 på Samsøvej.

Kvinden, der var gravid i tredje trimester og cirka syv måneder henne, blev dræbt med adskillige knivstik mod krop, ben og arme og fik halsen skåret over, fremgik det af sigtelsen.

Annonce:

Hun havde netop sat sig ind i sin lille, blå bil, da hun blev stukket med kniven og trukket ud af vognen. En kollega forsøgte at hindre drabet, men måtte løbe efter hjælp og slå alarm.

Foto: Kenneth Meyer

Efter den 18-årige var blevet afhørt torsdag, blev der foretaget en grundig juridisk vurdering, der førte til, at der ikke blev fundet grundlag for at fremstille den 18-årige i grundlovsforhør.

Han blev derfor løsladt senere i går, men er fortsat sigtet i sagen, mens efterforskningen fortsætter.

En 24-årig mand og en 33-årig kvinde har været varetægtsfængslet i sagen siden 8. november. Den unge mand er sigtet for at have udført selve drabet, mens kvinden er sigtet for at have anstiftet drabet, blandt andet via den krypterede beskedtjeneste WhatsApp.

De nægter sig skyldige. Den fængsling udløber 6. december, hvorefter en dommer i Retten i Holbæk skal tage stilling til fortsat varetægtsfængsling.

Ekstra Bladet talte med den anholdte kvinde dagen før, hun blev anholdt.

Annonce:

Den 37-årige kvinde bliver af en nær bekendt beskrevet som sød, snakkesaglig og hjælpsom. Deres børn legede sammen og var bedste venner.

Drabet på den 37-årige gravide kvinde har skabt rystelser. Ikke mindst hos hendes nære bekendte, hvis børn var bedste venner med hendes. Foto: Anthon Unger

Den 24-årige mandlige sigtede i sagen er kommet til Danmark for nylig som asylsøger og er i øvrigt analfabet, har hans forsvarer fortalt.

Advokat: Min klient er rystet