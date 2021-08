Ny udvikling i historisk sag

Den mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke fik prædikatet danmarkshistoriens største massemorder, da han for mere end 30 år siden blev dømt for forbrydelser, der i alt kostede 38 mennesker livet.

Herunder 35 dødsofre ved en brand på Hotel Hafnia i 1973 og drabet på en 15-årig pige på Fanø i 1980.

Dommene byggede hovedsageligt på hans egne tilståelser, og det vakte opsigt, da TV2 i dokumentaren 'Tilståelsen' fik eksperter til at gennemgå efterforskningsmaterialet og politiafhøringerne og satte spørgsmålstegn ved, om hans tilståelse var troværdig.

Det førte til, at advokaten Mette Grith Stage på vegne af Erik Solbakkes søster i juni sidste år sendte en anmodning til Den Særlige Klageret om at genoptage to sager med domme, der blev afsagt i Retten i Hillerød i 1986 og 1989.

Og nu er der endelig nyt i sagen i forhold til Rigsadvokatens syn på sagen.

- Vi har afgivet vores indstilling til Den Særlige Klageret, og nu er det så op til Den Særlige Klageret at træffe en afgørelse, siger presserådgiver i anklagemyndigheden Jens Fuglsang Edelholt.

Det er dog ikke muligt at få oplyst, hvad deres indstilling går på.

Stødt på retsfølelsen

Den Særlige Klageret oplyser, at de har modtaget Rigsadvokatens indstilling 13. august i år, men det er ikke muligt at få en tilkendegivelse om, hvornår de ventes at træffe en afgørelse.

Mette Grith Stage har heller ikke på nuværende tidspunkt kommentarer til indholdet af Rigsadvokatens indstilling.

- Det er stadig min helt klare opfattelse, at den her sag bør genoptages. Enhver, der har set TV 2s dokumentar vil være stødt på retsfølelsen, hvis sådan en sag ikke genoptages, siger Mette Grith Stage, der havde håbet på en afklaring inden 1. september, der samtidig er datoen for branden på Hotel Hafnia.

Erik Solbakke døde i 1997 på en sikret institution, mens han afsonede sin dom. Men det har ingen betydning for Mette Grith Stage i forhold til kampen for at få sagen genoptaget.

- Det er jo stadig frygteligt, hvis der er en, der er uskyldig dømt, siger hun.

Erik Solbakkes søster har tidligere udtalt sig til TV 2, hvor hun i en mail skriver, at der åbenlyst er sket en række fejl under afhøringerne og i behandlingen af Erik.

'Det har efter min mening været alt for nemt at få Erik til at tilstå', skrev hun i mailen og anførte videre:

- Jeg håber, at efterforskere kan tage ved lære af den måde, Erik er blevet behandlet på, og det, han er blevet udsat for, så andre i fremtiden ikke bliver udsat for samme behandling.