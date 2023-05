Ny udvikling i Madeleine McCann-sag: Politiet afspærrer sø

50 kilometer fra det sted, hvor Madeleine McCann forsvandt for 16 år siden, har politiet nu afspærret en sø som led i efterforskningen.

Det skriver Sky News.

Nærmere bestemt er der tale om området ved Arade-dæmningen i Portugal, der ligger tæt på Praia da Luz i Algarve, hvor McCann forsvandt blot tre år gammel.

Britisk politi skal angiveligt også deltage i arbejdet ved søen, beretter portugisiske medier ifølge Sky News.

Flere køretøjer og politibetjente blev mandag spottet omkring søen.

Efterforskningen af stedet sker angiveligt på en anmodning fra tysk politi, som i juni 2020 meddelte, at Madeleine McCann formodentlig var død, og at den mistænkte Christian B. sandsynligvis stod bag.

Mistænkt i sagen

Christian B. er på nuværende tidspunkt i fængsel for at have voldtaget en 72-årig kvinde i samme område ved Algarve, men han er ikke sigtet for noget i McCann-sagen.

Han er også anklaget for andre tilfælde af grov voldtægt samt seksuelt misbrug af børn.

Og ifølge Sky News har han angiveligt flere gange besøgt søen.

Han benægter enhver involvering i hendes forsvinden.

