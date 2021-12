Nye anholdelser i drabssag fra Nørrebro

To mænd på 20 år er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse i forbindelse med skuddrabet på en 27-årig mand midt i myldretiden om eftermiddag 2. december på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade i København.

De blev begge tirsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København.

Den ene sigtede er karseklippet med hvid T-shirt og mørke bukser. Han sad tilbagelænet i sin stol med spredte ben. Den anden var iført mørk hættetrøje og havde armygrønne bukser på. Hætten var trukket op, og ansigtet var skjult bag en coronamaske.

De nægter sig begge skyldige.

Mændene blev anholdt mandag formiddag og sigtes for at have spillet en afgørende rolle i drabet, hvor den 27-årige mand blev dræbt, mens en anden slap væk.

Samtidig ransagede politiet tre lokationer.

To mænd sidder i forvejen varetægtsfængslet, sigtet for drabet. De blev anholdt kort efter drabet, men nægter sig skyldige.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse, at de efterforsker en mulig sammenhæng med den række af skyderier, der har været i Storkøbenhavn og Malmø.

Her bliver to mænd anholdt umiddelbart efter drabet i nærheden af gerningsstedet. Nu er yderligere to anholdt. Foto: Ekstra Bladet

- Vi fortsætter vores intensive efterforskning for at få stillet alle ansvarlige for den seneste tids skyderier til ansvar, siger ledende politiinspektør og leder af Efterforskningsenheden i Københavns Politi Poul Kjeldsen.

Ekstra Bladet var til stede, da et højtstående medlem af den danske gadebande NNV blev fængslet ved et retsmøde i Malmö Tingsrätt søndag eftermiddag, hvor han var sigtet for drab på en 25-årig dansk statsborger 15. december i Malmø-bydelen Bunkeflostand. Også to andre dansktalende mænd og en svensker blev fremstillet og sigtet for drab. Læs mere om det her.

Det 25-årige drabsoffer, der er dansk statsborger og har folkeregisteradresse på den københavnske vestegn, har ifølge svensk politi 'figureret i det kriminelle miljø', og han har under en tidligere retssag via sin forsvarer sagt, at han er blevet skudt i 2015.

Efter det drab sendte NNV-banden en uhyggelig besked på Instagram.

Samtidig har Ekstra Bladet tidligere skrevet, at de blodige skyderier, der har hærget hovedstadsområdet i Danmark, ifølge Ekstra Bladets oplysninger trækker tråde til et fem år gammelt drab i bandemiljøet.

Københavns Politi indførte 3. december visitationszoner to steder i byen foreløbig frem til 4. januar klokken 18, ligesom Københavns Politi indførte strafskærpende zoner foreløbig frem til 21. december klokken 16.