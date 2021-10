Nye beviser udskyder sag om drab på 20-årig kvinde i Køge

På mandag skulle et nævningeting i Retten i Roskilde egentlig have hørt anklager og forsvarers argumenter for og i mod, at to mænd skal dømmes for at have dræbt 20-årige Nicoline Plintic Pedersen.

Men i stedet er retsmødet samt et andet aflyst, og sagen er udsat til den 12. november. Det er sket på baggrund af en anmodning fra anklagemyndigheden, oplyser anklager Kirsten Waage Jensen

- Det er, fordi der formentlig vil komme nogle yderligere beviser, som begge parter skal have tid til at se på. Mere kan jeg ikke sige, siger anklageren.

Dermed er det uvist for offentligheden, hvad det er for beviser der skal ses på nu, hvor sagen altså var tæt på sin afslutning. Før udsættelsen var det planen, at der skulle afsiges en kendelse om skyld den 3. november.

Men nu er det uvist, hvornår sagen afgøres.

Det var i juli sidste år, at den 20-årige Nicoline Plintic Pedersen blev fundet kvalt og tævet til døde i en lejlighed i Ølby ved Køge. To mænd på henholdsvis 19 og 24 år er tiltalt for drab.

Den 19-årige blev anholdt i lejligheden, og har ifølge anklagemyndigheden udført drabet.

Den 24-årige befandt sig i Horsens, men han havde ifølge anklageskriftet aftalt med den medtiltalte, at Nicoline Plintic skulle slås ihjel. Derfor er han også tiltalt.

De nægter sig begge skyldige. Den ældste har meddelt, at han ikke vil afgive forklaring i retten.

I retten har den 19-årige nægtet at være drabsmanden. Han har forklaret, at Nicoline Plintic blev dræbt af et tæskehold, som kom for at afstraffe hende på grund af hendes rolle i forbindelse med noget kokainsalg.

Det er dog også kommet frem, at den 19-årige tidligere har tilstået, at han greb om Nicoline Plintics hals bagfra, og da hun faldt om, tævede han hende voldsomt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler det blandt andet om en spektakulær sag, hvor en 32-årig mand er tiltalt for at kaste en håndgranat ind i en dagligstue