Nye billeder giver interessante tips

Intet tip er for småt i sagen om Maria From Jakobsens forsvinden

Billederne, som politiet torsdag sendte ud af den drabssigtede præst Thomas Gotthard på Frederikssund Genbrugsplads, har allerede fået adskillige borgere til at kontakte myndigheden.

- Vi har fået 25-30 henvendelser. Flere af dem er interessante, og vi er i gang med at efterprøve dem, siger leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek til Ekstra Bladet.

Han vil ikke sige, hvad de enkelte tip konkret er gået ud på, udover at det er henvendelser fra folk, som mener, de har set enten køretøjet eller Thomas Gotthard selv. Men han understreger, at alle tip bliver taget seriøst.

Thomas Gotthard er sygemeldt fra sit job som sognepræst i Ansgarkirken i Hedehusene. Privatfoto

Blå fodertønde

Den 44-årige præst er sigtet og fængslet for mordet på sin hustru Maria From Jakobsen, som forsvandt 26. oktober. Han nægter sig skyldig, og politiet har tidligere efterlyst vidner, der har set ham og familiens biler i perioden, efter at den 43-årige mor til to forsvandt.

På billederne fra genbrugsstationen skiller Thomas Gotthard sig ifølge politiet af med både en sækkevogn og en blå fodertønde. Politiet vil rigtig gerne i kontakt med den person, der har solgt præsten den pågældende tønde, men det er endnu ikke lykkedes.

- Det leder vi selvfølgelig stadig efter. Nogen, der kan sige, at de har solgt måske ikke lige den tønde, men nogle tønder til ham, eller hvor han har efterspurgt tønder eller lignende, siger Jakob Rahbekn.

Nye billeder: Her skiller drabssigtet præst sig af med tønde

Politiet afslører teori: Flere gerningssteder

Ifølge politiets efterlysning var Thomas Gotthard på genbrugsstationen 6. november klokken 13.23. Det skete altså 11 dage efter hustruens forsvinden, og ni dage før han blev anholdt. Thomas Gotthard kørte til og fra stedet i familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.

Fodertønden vurderes at have en størrelse på ca. 60 liter og en højde på 60-70 cm. Den er blå med sort låg og en spænderem af metal.

Sækkevognen, der også er på et af billederne, er af mærket 'Garden' med gråt stel og røde hjul og røde håndtag. Nordsjællands Politi beder vidner, der har set Thomas Gotthard med denne sækkevogn i perioden fra 1. november til 6. november 2020, om at henvende sig.

Maria-mysteriet: Sådan lægger politiet puslespillet

Gåden om Maria: Her er alle hullerne i sagen