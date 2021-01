Nye billeder: Her skiller drabssigtet præst sig af med tønde

Nordsjællands Politi offentliggør nu nye billeder fra efterforskningen af drabssagen uden lig, hvor man frygter, at den 43-årige mor til to Maria From Jakobsen er blevet myrdet.

Det er hendes mand, præsten Thomas Gotthard, der er sigtet og varetægtsfængslet for drabet, og politiet har ikke lagt skjul på, at de mistænker ham for også at have skaffet sig af med liget.

Det skyldes blandt andet overvågningsbilleder fra tiden efter Maria From Jakobsens forsvinden, hvor hendes mand efter politiets opfattelse havde en mistænkelig adfærd.

Thomas Gotthard nægter sig dog skyldig og har siden sin anholdelse kæmpet for at blive løsladt. Indtil videre uden held.

Har du solgt ham tønden?

På de overvågningsbilleder, som politiet nu sender ud, ses manden på Frederikssund Genbrugsstation i to situationer.

På ét billede er han i færd med at bortskaffe en sækkevogn. På overvågningen fra en anden situation skiller han sig af med en fodertønde.

I pressemeddelelsen lyder det:

'Efterforskningen har vist, at den sigtede i sagen, Thomas Gotthard, fredag den 6. november klokken 13.23 var på Frederikssund Genbrugsplads, Strandvangen 17 i Frederikssund, hvor han blandt andet bortskaffede en sækkevogn og en blå fodertønde. Thomas Gotthard kørte til og fra genbrugspladsen i en grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.'

Sækkevognen er af mærket 'Garden' med gråt stel og røde hjul og røde håndtag. Nordsjællands Politi beder personer, der har set Thomas Gotthard med denne sækkevogn i perioden fra 1. november til 6. november 2020 om at kontakte politiet.

Fodertønden vurderes at have en størrelse på ca. 60 liter og en højde på 60-70 cm. Den er blå med sort låg og en spænderem af metal. Tønden bliver populært kaldt 'grisespande' på restauranter, hvor man bruger dem til at smide madaffald i. Jægere bruger også de blå tønder, som fås i forskellige størrelser, som fodertønder for fuglevildt.

Politiet vil gerne i kontakt med den person, der har solgt Thomas Gotthard en fodertønde eller har oplysninger eller observationer vedrørende Thomas Gotthards besiddelse af en sådan fodertønde.

- Det her lægger igen op til, at I tror, han har skaffet sig af med hende ... kan du komme nærmere ind på, hvordan I mener, at det er blevet gjort?

- Han har bortskaffet nogle ting. Det kan vi se på overvågningen. Vi efterlyser vidner, der har været på genbrugsstationen på de pågældende tidspunkter, siger drabschef ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek uden at blive særlig konkret.

Politiet: Drabet var planlagt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. Efter knap tre uger blev hendes mand, som altså nægter sig skyldig, anholdt og sigtet. 16. november blev han varetægtsfængslet. 11. januar skal en dommer igen tage stilling til, om han fortsat skal sidde bag tremmer.

Maria From Jakobsen ville aldrig frivilligt forlade sine børn, siger flere af hendes nærmeste til Ekstra Bladet. Privatfoto

Politiet arbejder ud fra en teori om, at det formodede drab var planlagt.

Thomas Gotthard har ifølge efterforskerne i tiden efter sin hustrus forsvinden opført sig suspekt. For eksempel var det ikke ham, men Maria From Jakobsens søster, der meldte hende savnet.

Hjemme hos Thomas Gotthard fandt politiet i forbindelse med anholdelsen store mængder kaustisk soda og saltsyre. Han har derudover ifølge politiet foretaget internetsøgninger på ord som 'olietønder', 'havdybde', 'forsvinden', 'selvmord' og 'rensemidler'.

Efter anholdelsen har Thomas Gotthard ifølge anklager Anne-Mette Wedell Seerup ikke ligefrem vist sig samarbejdsvillig.

- Han har afvist at besvare mine spørgsmål på centrale punkter, og det har spillet ind i den samlede vurdering af spørgsmålet om ophævelsen af navneforbuddet, har hun tidligere udtalt.

Den 44-årige mand skal også have givet divergerende forklaringer til politiets drabsefterforskere.