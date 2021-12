To maskerede mænd affyrede mindst 12 skud i lille frisørsalon med to pistoler, viser efterforskningen

Skyderiet i en frisørsalon i Rødovre 3. december, hvor en 17-årig blev dræbt, var vildere, end det politiet hidtil har meldt ud.

Det var nærmest et mirakel, at de to andre mænd i salonen, der blev såret af skud, ikke også omkom i det lille frisørlokale.