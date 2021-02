Nye detaljer efter politiskud

Manden, der natten til torsdag blev skudt af politiet på Lundby Station, blev i dag fremstillet i grundlovsforhør in absentia. Her kom der via sigtelsen flere detaljer frem.



Den 42-årige mand er sigtet for at have truet den kvindelige togfører ved at holde en 20-30 cm lang kniv tæt på brystet af hende. Udover det, så skulle han have tildelt den mandlige lokomotivfører et knytnæveslag, så lokomotivførerens briller blev smadret.

Dramaet udspillede sig omkring klokken 01.30.



Den 42-årige herboende udenlandske mand ligger i øjeblikket på operationsbordet på Odense Universitets Hospital og kunne derfor ikke forholde sig til sigtelsen.

Har også truet sin kæreste



Manden blev sigtet efter § 119, der kan give op til otte års fængsel. Foto: Per Rasmussen.

Udover truslerne mod togpersonalet, er den 42-årige mand sigtet for tidligere på aftenen at have truet sin kæreste på en adresse i Næstved ved at have holdt en kniv 10 centimeter foran brystet på hende.



Det fremkom i retten, at manden er hårdt medtaget efter skyderiet. Han skulle blandt andet have en blødning ved navlen, samt et skudsår i venstre arm.



Manden blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklageren, Maya Huniche, til Ekstra Bladet. Manden skal dog i endnu et grundlovsforhør, såfremt at han bliver rask nok til det, indenfor de næste fire uger.