Nye detaljer efter skoleskyderi: - Nu skal folk straffes

Det første skoleskyderi i mere end 10 år ramte Tyskland mandag klokken 12.24, da en 18-årig mand affyrede skud i forelæsningssal på universitetet i Heidelberg, der ligger mellem Stuttgart og Frankfurt.

Skuddene dræbte en 23-årig kvindelig studerende, der blev ramt af et enkelt skud i hovedet. Han sårede ligeledes tre andre studerende.

Efter det korte skyderi løb han ud af bygningen, vendte geværet mod sig selv og tog sit eget liv.

To våben og 100 patroner

Det er ikke meget information, der er kommet frem indtil videre om den 18-årige drabsmand, som politiet blot kalder Nikolai G.

Politiet har oplyst, at han selv var bilologistuderende på universitetet, stammede fra Berlin, boede i nabobyen Manheim og havde en ren straffeattest.

En uge før skyderiet skulle Nikolai G. have købt tre rifler og 150 patroner i Østrig. To af dem havde han på sig under skyderiet. Den tredje riffel fandt politiet i hans lejlighed.

På dagen tog gerningsmanden en taxa til universitetet. Kort før skrev han en hårrejsende besked til sin far på beskedtjenesten Whatsapp, oplyser politiet til Rhein-Neckar Zeitung.

'Folk skal straffes nu,' stod der.

Politiet undersøger gerningsmandens taske. Tasken var tidligere blevet sikret af en bomberyder. Foto: Ritzau Scanpix

Hvad var motivet?

Ét altoverskyggende spørgsmål står tilbage; hvad var motivet bag hans bestialske gerning?

Indtil videre har det lokale politi fastslået, at der hverken var et religiøst eller politisk motiv bag.

- Det er en meget besynderlig situation, sagde politichef i Manheim, Siegfried Kollmar til Bild 24. januar.

Politiet har ligeledes udelukket, at der skulle være hævn eller jalousi, der var Nikolai G.'s motiv.

Politiets efterforskningsgruppe tæller angiveligt 32 personer. Foto: Ritzau Scanpix

Nikolai G. havde været præget af psykisk sygdom, men det lå langt tilbage. Han har også tidligere vist interesse for det ny-nazistiske parti Der Dritte Weg, men det er usikkert, hvor aktiv han har været i partiet, eller om han nogensinde har været medlem.

Rygter omkring motivet har siden spredt sig på det sociale medie Twitter. Alt fra spekulationer om, at gerningsmanden var drevet af had mod coronavacciner, til at han var veganer, der vil dræbe kødspisere, er blevet spredt på mediet. Det lokale politi har siden kontaktet Twitter for at få fjernet de falske påstande.

Indgangen til forelæsningssalen. Foto: Ritzau Scanpix

Sjælden begivenhed

Det seneste skoleskyderi i Tyskland ligger mere end 10 år tilbage. Det var i 2009, hvor en tidligere elev skød og dræbte ni elever, tre lærere og tre tilfældigt forbipasserende i en skole i Winnenden.

I 2002 var Guthenberg-Gymnasium i Erfurt gernigssted for det mest drabelige skoleskyderi i tysk historie. Her skød og dræbte en 19-årig elev, der et halvt år før var blevet smidt ud af skolen, hele 16 personer, heraf 13 ansatte, to elever og en politibetjent.