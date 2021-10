Nye detaljer: Sådan slap han væk fra politiet

Der er blevet talt og skrevet meget om de 34 minutter, det tog for politiet, fra det første alarmopkald tikkede ind, til gerningsmanden i Kongsberg, Espen Andersen Bråthen, blev anholdt.

Nu giver politimester Ole Bredrup Sæverud en mere detaljeret forklaring af hændelsesforløbet til TV 2 Norge.

Den første melding kom klokken 18.13, og klokken 18.17 fik de beskeden om, at der var tale om livstruende vold.

Ét minut senere, klokken 18.18, var politiets første patrulje på stedet og havde kontakt med gerningsmanden.

Det skete i butikken Coop Extra i Kongsberg.

- Det foregår inde på Coop Extra. Patruljen er bevæbnet. Men da de kommer i kontakt med den sigtede, bliver de beskudt med pil og bue. Det sker ikke bare én gang, det sker to gange, siger Sæverud til mediet.

Han forklarer, at politiet på det tidspunkt ikke selv var i position til at affyre skud. De fik i stedet kontakt til en tredje betjent, der skulle komme med beskyttelsesudstyr, men på det tidspunkt formåede gerningsmanden at komme ud af butikken. 'Hvordan og hvornår ved jeg ikke', lyder det.

Politimesteren forklarede torsdag hændelsesforløbet på et pressemøde. Nu giver han flere detaljer. Foto: Anthon Unger

Politimesteren forklarer, at det var i forbindelse med, at politiet skulle have adgang til mere beskyttelse, at manden slap ud.

Herefter modtog politiet flere meldinger om, at gerningsmanden var observeret i Kongsberg centrum, hvor man aktivt leder efter ham, indtil han blev anholdt 18.47.

Torsdag kunne politiet fortælle, at manden formentlig har begået alle fem drab, efter politiet først var i kontakt med ham.

Du kan læse mere om gerningsmanden, Espen Andersen Bråthen, her.

Han er nu overdraget til det norske sundhedsvæsen.