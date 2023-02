Nye makabre fund: Tre sigtet for drab på model

Eksmanden, hans bror og hans far er blevet sigtet for drabet på den 28-årige kinesiske model Abby Choi

En brutal drabssag har rystet Hong Kong.

Onsdag blev den 28-årige kinesiske model og influencer Abby Choi meldt savnet, og allerede fredag blev håbet om at finde hende i live slukket.

Her fandt politiet flere kropsdele fra den forsvundne kvinde i et køleskab i et udlejet, umøbleret hus i Hong Kong.

Kort efter det gruopvækkende fund blev flere personer med relation til Abby Choi anholdt, og søndag blev tre personer officielt sigtet for drabet. Det skriver The Guardian.

Abby Choi var velkendt som både model og influencer med omkring 100.000 følgere på sociale medier. Foto: Instagram

Der er tale om den 28-åriges eksmand, hans far og hans bror. Derudover blev eksmandens mor sigtet for at forstyrre sagens gang.

Samtidig oplyser politiet, at en fjerde person er blevet anholdt, mens en femte er i politiets søgelys.

Flere ligdele fundet

Sigtelserne kommer i kølvandet på, at politiet i weekenden har fundet flere ligdele, som man formoder tilhører Abby Choi.

Blandt andet har politiet foretaget en ransagning af et hus, der ligger omkring ti kilometer fra den ejendom, hvor de første ligdele blev fundet.

Afspærringer foran et af de huse, hvor dele af Abby Chois lig er blevet fundet. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Under ransagningen fandt politiet et kranie, hår og flere ribben i en gryde. Ligdelene er blevet taget til retsmedicinsk undersøgelse for at klarlægge, om de tilhører Choi.

Den 28-åriges torso og hænder mangler stadig.

Politiet oplyser, at der bag på kraniet var et lille hul, og man formoder, at det er et tegn på et 'dødeligt angreb' på offeret.

Det brutale drab på Abby Choi har rystet Hong Kong. Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Mislykket flugtforsøg

Abby Chois eksmand blev lørdag anholdt på en havn i Hong Kong efter et mislykket forsøg på at flygte i en speedbåd.

Han havde angiveligt medbragt flere hundredetusinde kroner i kontanter og luksusure for omkring 28 millioner kroner.

Den 28-årige model og influencer var mor til to små børn. Ifølge politiet havde hun en strid med eksmanden og hans familie om mange millioner.