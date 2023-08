Nye oplysninger i drabssag: Kendte hinanden fra shelteret

Lørdag omkring klokken 13 blev en 58-årig mand dræbt ved en shelterplads syd for Vadum i Nordjylland.

Allerede lørdag aften kunne Nordjyllands Politi anholde en 44-årig lokal mand og sigte ham for drab. Tidligere har det været fremme, at de to mænd havde et perifert kendskab til hinanden, men det vil politikommissær Carsten Straszek ikke bekræfte.

- Vi betragter det som drab. Begge de to mænd har en tilknytning til shelteret i tiden op til drabet, siger han.

- Kan de to mænd være kommet op at skændes om pladsen i shelteret?

- Det kan vi ikke bekræfte. Men vi udelukker ikke noget og arbejder ud fra flere hypoteser, siger politikommissær Carsten Straszek til Ekstra Bladet.

En mand er anholdt og sigtet for manddrab. Foto: Jan Herkert Pedersen

Ukendt motiv

Politiet kan ikke løfte sløret for, om den anholdte har nævnt noget om et muligt motiv til forbrydelsen. Men TV 2 Nord kan fortælle, at den formodede gerningsmand blev anholdt ikke så langt fra shelteret.

- Anholdelsen af den pågældende blev gennemført på en adresse beliggende i nærheden af gerningsstedet. Vores undersøgelser i sagen sætter den anholdte i forbindelse med dødsfaldet, og han er derfor blevet sigtet for manddrab, siger vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup til mediet.

Det var en forbipasserende, der fandt den afdøde og alarmerede politiet lørdag klokken 13.30. En ambulance kom til stedet, og offeret blev erklæret død omkring 13.50.

Indsamler spor

Det var omstændigheder omkring gerningsstedet, som fik politiet til at fatte mistanke om et muligt drab. Ordensmagten vil ikke løfte sløret for, hvilke omstændigheder det drejer sig om, eller hvordan den afdøde er blevet dræbt.

Indsamlingen af spor og en videre efterforskning er fortsat søndag. Blandt andet også med afhøringer af den anholdte.

Politiet har underrettet nærmeste pårørende til afdøde. De forventer, at den formodede gerningsmand bliver fremstillet i grundlovsforhør senere søndag ved Retten i Hjørring.