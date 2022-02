Nye oplysninger om forsvundne Mia

På trods af en intens eftersøgning med mange politifolk på sagen er det endnu ikke lykkedes Nordjyllands Politi at finde 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt sporløst efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten mellem 5. og 6. februar i år.

Politiet har brugt mange kræfter på at gennemgå overvågningsvideoer fra området, og det har givet dem lidt flere oplysninger om den unge kvindes færden.

- Vi har nu fået lokaliseret og fastlagt hendes videre færden til omkring Vesterbro i det centrale Aalborg. Har man set Mia i området omkring Vesterbro i Aalborg klokken cirka 6.00, så er vi meget interesserede i at høre fra borgerne, forklarer lederen af politiets efterforskning af sagen, vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse.



Han siger, at de har et stort arbejde foran dem, før de kan fastlægge hendes færden før, under og efter.

Det skyldes, at efterforskerne fra Nordjyllands Politi skal indhente store mængder overvågningsmateriale, som skal sikres og gennemses, ligesom der er adskillige personer, der skal afhøres.

Politiet har offentliggjort dette billede, der stammer fra overvågning i festgaden Jomfru Ane Gade. Politifoto

Derudover skal der foretages søgninger blandt andet i området, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt, og hvor hun bor – ligesom politiet skal foretage forhøringer for at finde vidner, oplyser politiet.



- Det arbejde tager tid. Men det er klart, at vi meget bekymrende for Mia, da vi ikke har hørt fra hende længe. Vi holder i øjeblikket alle muligheder åbne, og vi efterforsker sagen bredt, siger han.

Frank Olsen fortalte tidligere på dagen, at den unge kvinde var i godt humør, da hun sidst blev set.

- Hun har været i byen med en veninde, der er taget hjem tidligere på aftenen. Der er ikke noget usædvanligt ved hendes tilstand, der ad den vej giver anledning til bekymring, siger han og fortæller, at den unge kvinde beskrives af forældrene som en meget fornuftig og omsorgsfuld pige, hvor det er højst usædvanligt, at hun ikke giver lyd fra sig.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.

– Er der noget, der tyder på, at der ligger noget kriminelt bag hendes forsvinden?

– Ikke lige umiddelbart. Det er svært at sige, hvad der er sket.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.