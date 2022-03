Nye tip om brutalt skuddrab på 19-årig

Fyns Politi har fået omkring 40 henvendelser om den lille røde Toyota Aygo, som endnu ukendte gerningsmænd benyttede til at komme til og fra gerningsstedet til et brutalt skuddrab på en 19-årig mand i Odense i slutningen af februar.

Fem-seks af dem er nye henvendelser.

Det fortæller Jesper Bæk, politikommissær og efterforskningsleder i sagen, til Ekstra Bladet.

- Efter vi i sidste uge gik ud i offentligheden og bad om oplysninger om flugtbilen, har det givet os en håndfuld nye. Det handler om Toyota Aygo’ens færden før drabet og i dagene op til drabet. Det materiale arbejder vi nu videre med, siger Jesper Bæk.

Det er dog for tidligt at konkludere, at oplysningerne er nøglen til at komme et afgørende skridt nærmere en opklaring af det kyniske drab, understreger han.

- Indtil videre efterforsker vi ret bredt, for vi vil ikke risikere at udelukke noget. Vi lukker ingen døre på nuværende tidspunkt, siger han.

Politi: Tjek jeres video

Politikommissæren opfordrer samtidig til, at man både hos virksomheder og som privatperson i og omkring Odense tjekker eventuelt videomateriale igennem for at se, om flugtbilen er blevet ’fanget’ af kameraet.

- Det er vigtigt for os for at kunne kortlægge et hændelsesforløb op til og i forbindelse med drabet, siger Jesper Bæk.

Skuddrabet på den 19-årige mand skete klokken 02.20 natten til søndag 27. februar på parkeringspladsen bag fastfoodkæden KFC og Netto på Nyborgvej tæt på krydset til Ejbygade i det østlige Odense.

Offeret, som har palæstinensisk baggrund, blev skudt gennem ruden på den bil, han sad i.

Efterfølgende blev den røde bil, gerningsmændene var ankommet i, fundet brændt af på en øde parkeringsplads i et mindre skovområde på Grevelundsvej få minutters kørsel fra gerningsstedet.

- Her har de skiftet til et andet køretøj og er kørt væk i en sort bil. Så det er nærliggende, at der er flere gerningsmænd involveret. Vi ved, at den røde Toyota Aygo er meldt stjålet i Randers tre uger forinden, og nummerpladerne, den var påmonteret, var stjålet to uger før i Haderslev. Så det tyder på, der er foregået en vis planlægning, siger efterforskningslederen.

Nummerpladerne er tyske og stjålet fra en Audi A1, som holdt parkeret i det centrale Haderslev. Indregistreringsnummeret er PIRS 1409.

Ligner hævn

Selv om Jesper Bæk understreger, at der fortsat efterforskes bredt, kigges der i retning af bandemiljøet i Odense.

Ikke mindst fordi Fyns Politi forrige uge kunne skride til masseanholdelse af ikke færre end 10 personer, som er sigtet for i forening at stå bag et brutalt knivoverfald på to unge somaliere sent om aftenen 13. januar. Den ene var i overhængende livsfare.

- Vi fremstillede 10 personer ved Retten i Odense, men den 19-årige mand ville også have været i grundlovsforhør sammen med dem, hvis ikke han selv var blevet drabsoffer i den her sag. Så det er klart, det kan ligne et hævnmotiv, og det er også en hypotese, vi arbejder ud fra. Konflikten mellem de forskellige grupperinger indgår i efterforskningen, siger Jesper Bæk.

Alle 10 mænd, som er i alderen 19-25 år, er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Som følge af skuddrabet har Fyns Politi genindført en større visitationszone i Odense i et område der dækker bl.a. Korsløkkeparken og dele af Vollsmose.