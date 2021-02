Nye tips om blå fodertønde

Maria From Jakobsen har været væk i over 16 uger - politiet mangler stadig gennembrud i den mystiske kriminalsag

Nordsjællands Politi har modtaget op mod 25 henvendelser, efter de forleden offentliggjorde nye billeder i håb om at kunne opklare mysteriet om Maria From Jakobsen.

Den 43-årige psykolog fra Frederikssund har ikke givet livstegn fra sig siden mandag 26. oktober om morgenen, og hendes mand, præsten Thomas Gotthard, er varetægtsfængslet i sagen, som efterforskes som drab - uden lig.

Han nægter sig skyldig.

Efter at navneforbuddet, der beskyttede den sigtede, i december blev ophævet, har politiet drypvis offentliggjort detaljer og billeder fra efterforskningen.

Senest i onsdags, hvor de sendte billeder ud af en stor, blå fodertønde. Her efterlyste de vidner, der har set Thomas Gotthard med en tønde identisk med den på de udsendte billeder, eller som har lagt mærke til en tønde stå et sted, hvor den måske siden er forsvundet.

Politiet savner oplysninger om en blå fodertønde som denne. Politifoto

- Vi ved, han har været i besiddelse af sådan en tønde, siger Jakob Rahbek, som ikke ønsker at knytte nogen detaljer til oplysningen, som han altså håber på vil kunne føre til et gennembrud.

Det er endnu ikke sket.

- Vi har fået 20-25 henvendelser af meget varierende karakter. En del af dem går på tønder, som står ude i naturen. Det havde vi forudset, at folk ville kontakte os om. Ingen af henvendelserne har givet os noget afgørende desværre. Det er også ved at være lang tid siden, og vi ved godt, at folk har svært ved at huske så langt tilbage, siger Jakob Rahbek, som uddyber, at flere henvendelser om den blå tønde omhandler perioden efter anholdelsen.

- Vi havde håbet, at folk ville have bidt mærke i det, hvis han har håndteret tønden det i dagslys eller på steder, hvor der kommer mennesker. For det er en stor tønde.

Maria From Jakobsen er psykolog og mor til to. Privatfoto