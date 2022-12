Nye uroligheder i Paris

Dagen efter skyderiet i Paris, hvor tre døde, er der endnu engang udbrudt voldsomme uroligheder i gaden.

Det viser flere billeder og videoer derfra, hvor man også kan se, at der bliver kastet med sten, og at politiet bruger tåregas og stave.

Ligeledes kan man se, at demonstranterne smadrer biler og påsætter brande.

Kampene mellem demonstranter og politi kommer, efter Det Kurdiske Demokratiske Råd havde inviteret til demonstration ovenpå fredagens skyderi.

Ny demonstration

Kort tid efter fredagens skyderi, udbrød der allerede kampe mellem kampklædt politi og demonstranter.

Kampene skete samme sted, som en 69-årig mand skød og dræbte tre personer - og sårede flere.

Manden blev selv indlagt på hospitalet efter skyderiet som følge af skader.

Gerningsmanden er af fransk nationalitet, og han er kendt af politiet for at have begået to drabsforsøg i henholdsvis 2016 og igen i 2021.

Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix