Nyfødt baby død i eksplosion i Frankrig

En nyfødt baby er blandt de omkomne efter en stor eksplosion i den sydøstlige franske by Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

Beboerne i den pyrenæiske by Saint-Laurent-de-la-Salanque blev vækket klokken halv to natten til mandag, da en kæmpe eksplosion i stueetagen rev facaden i stykker og omsluttede flere bygninger i flammer.

Brandvæsen foran den eksplosionsramte bygning. Foto: Raymond Roig/AFP/Ritzau/Scanpix

Indtil videre er mindst syv omkommet, deriblandt to børn - den ene en nyfødt baby. Det er endnu uvist, om dødstallet efter eksplosionen og den efterfølgende brand vil stige.

I byen, som ligger tæt ved den spanske grænse, har omkring 85 brandfolk arbejdet intenst på at få bekæmpet flammerne fra den efterfølgende brand. Indtil videre har brandfolkene fået gennemsøgt to af tre bygninger, men arbejdet har været besværliggjort på grund af høje temperaturer og sammenstyrtede etager.

Den offentlige anklager i Perpignan Jean-David Cavaillé oplyser, at en undersøgelse af forholdene omkring branden er undervejs for at få fastlagt, om der er en kriminel handling bag eksplosionen.

'Mine tanker er med ofrene og deres familier,' siger den franske indenrigsminister Gérald Darmanin, som er rejst til byen på baggrund af eksplosionen.